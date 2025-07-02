В Нижнем открылась уникальная арт-резиденция для нейроотличных художников

У каждой художницы свой стиль и метод. Zoika работает в основном с текстом, хотя не умеет читать – буквы для нее не средство коммуникации, а элементы орнаментов. Материал она находит вокруг себя, и, как правило, случайно, им может стать фрагмент надписи, фраза из журнала или другого источника. В Нижнем она собирается создать серию аутентичного леттеринга. Люба Образцова раньше реставрировала и золотила иконостасы в храмах Санкт-Петербурга. Сейчас рисует самобытную графику в технике пуантилизм.

Евгения Штиль, куратор: Для обеих художниц это первый опыт участия в резиденции, и, конечно, их впечатляет буквально все. Нам довелось поучаствовать в субботнике «Заповедных кварталов», своими руками наводить порядок в заброшенной усадьбе XIX века. Это был мощный опыт для всех. Также несказанно повезло, что в этом сезоне Нижний охватила экологическая биеннале – это грандиозный размах современного искусства, который мы подробным образом исследуем.

Итоги «Открытой арт-резиденции» представят осенью на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow.