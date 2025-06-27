Пчелы в кремле, научный видео-арт в «Маяке», пластиковые леса в ЦЕХе *

«Кожа Земли»

В двух пространствах центральной выставки проекта 250 работ от 70 художников из 33 стран. На Мытном рынке digital-инсталляции, живые растения на мертвых камнях и работы из непереработанного пластика. На четырех этажах Гостиницы Ермолаевых рельефные ковры, инопланетные каменные фигуры и искусственные грибницы на стенах.

Где: Большая Покровская, 2А и ул. Стрелка, 1.

Когда: до 1 октября.

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