Пчелы в кремле, научный видео-арт в «Маяке», пластиковые леса в ЦЕХе *

Наш блиц-гид по Международной биеннале экологического искусства в Нижнем
«Кожа Земли»
В двух пространствах центральной выставки проекта 250 работ от 70 художников из 33 стран. На Мытном рынке digital-инсталляции, живые растения на мертвых камнях и работы из непереработанного пластика. На четырех этажах Гостиницы Ермолаевых рельефные ковры, инопланетные каменные фигуры и искусственные грибницы на стенах.
Где: Большая Покровская, 2А и ул. Стрелка, 1.
Когда: до 1 октября.
6+
«Зона пчел»
Тандем финалиста премии Кандинского Марии Сафроновой и участника ТОП100 художников России по версии InArt Антона Кузнецова рассказывает про человека и природу в условиях постапокалипсиса. Пчелиный улей как метафора хрупкости экосистемы и сотни пчёл в живописи, графике, инсталляциях (а еще противогазы-пристанища и живые подсолнухи!).
Где: Кремль, корпус 3 (НГХМ).
Когда: до 27 июля.
6+
«Земное/Планетарное»
Размышления художников (20+ авторов) о реальной роли человека в жизни Земли. Выставка, отрицающая антропоцентризм, поделена на два блока: взгляд на планету из космоса и исследование микромиров. Изучаем «Мегаполис насекомых», смотрим инсталляции, живопись, работы из алюминия и резины.
Где: Кремль, корпус 6 (Арсенал).
Когда: до 27 июля.
6+
«Цифровые надежды»
Здесь художники визуализируют техногенное влияние на природу. Инсталляции с «Говорящим солнцем», «Искателем бездны» и земной «Флорой», рефлексия возможной осмысленной жизни ИИ и пластиковые леса. Самый масштабный объект — LED-сфера «Точка сингулярности» от SILA SVETA (конструкция весит 34 тонны!).
Где: Варварская, 32 (Пространство ЦЕХ*).
Когда: до 10 августа.
12+
«Чистая энергия»
Кинетические скульптуры, световые инсталляции, живопись и видео-арт о научных достижениях нашего и прошлого веков. Исследования мистификации технологий, советского технооптимизма и гипотетического будущего с бесконечной энергией и ресурсами.
Где: Нижне-Волжская Набережная, 11 («Академия Маяк»)
Когда: до 11 августа.
6+
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