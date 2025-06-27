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Искусство

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Пчелы в кремле, научный видео-арт в «Маяке», пластиковые леса в ЦЕХе *

Наш блиц-гид по Международной биеннале экологического искусства в Нижнем

«Кожа Земли»

В двух пространствах центральной выставки проекта 250 работ от 70 художников из 33 стран. На Мытном рынке digital-инсталляции, живые растения на мертвых камнях и работы из непереработанного пластика. На четырех этажах Гостиницы Ермолаевых рельефные ковры, инопланетные каменные фигуры и искусственные грибницы на стенах.

Где: Большая Покровская, 2А и ул. Стрелка, 1.
Когда: до 1 октября.

6+

«Зона пчел»

Тандем финалиста премии Кандинского Марии Сафроновой и участника ТОП100 художников России по версии InArt Антона Кузнецова рассказывает про человека и природу в условиях постапокалипсиса. Пчелиный улей как метафора хрупкости экосистемы и сотни пчёл в живописи, графике, инсталляциях (а еще противогазы-пристанища и живые подсолнухи!).

Где: Кремль, корпус 3 (НГХМ).
Когда: до 27 июля.

6+

«Земное/Планетарное»

Размышления художников (20+ авторов) о реальной роли человека в жизни Земли. Выставка, отрицающая антропоцентризм, поделена на два блока: взгляд на планету из космоса и исследование микромиров. Изучаем «Мегаполис насекомых», смотрим инсталляции, живопись, работы из алюминия и резины.

Где: Кремль, корпус 6 (Арсенал).
Когда: до 27 июля.

6+

«Цифровые надежды»

Здесь художники визуализируют техногенное влияние на природу. Инсталляции с «Говорящим солнцем», «Искателем бездны» и земной «Флорой», рефлексия возможной осмысленной жизни ИИ и пластиковые леса. Самый масштабный объект — LED-сфера «Точка сингулярности» от SILA SVETA (конструкция весит 34 тонны!).

Где: Варварская, 32 (Пространство ЦЕХ*).
Когда: до 10 августа.

12+

«Чистая энергия»

Кинетические скульптуры, световые инсталляции, живопись и видео-арт о научных достижениях нашего и прошлого веков. Исследования мистификации технологий, советского технооптимизма и гипотетического будущего с бесконечной энергией и ресурсами.

Где: Нижне-Волжская Набережная, 11 («Академия Маяк»)
Когда: до 11 августа.

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