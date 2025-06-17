Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В «Селедке и кофе» до конца июля проходит выставка «В мою дверь постучался зверь» художницы Полины Стриж

Поля рассказывает историю о человеке в депрессии, переживающем звероподобные метаморфозы. Зверь – метафора саморазрушения, в котором персонаж оказывается запертым. В экспозиции – принты, отпечатанные лимитированным тиражом.

Полина Стриж, художница: «Выставку составляют шелкографии из серии «В мою дверь постучался зверь». Это мои новые работы. Я сделала их этой весной в Сводах (свободные мастерские Дома культуры ГЭС-2 в Москве, - Прим. ред.) при поддержке Фонда «Геометрия». Шелкография – это тип ручной печати, при которой создается матрица и каждое изображение печатается человеком вручную. Каждый принт является оригиналом работы, а сама работа состоит из всех заявленных принтов. Например, тираж 7 штук – значит, работа состоит из этого тиража и каждый оттиск является оригиналом. При заявленном тираже допечатка невозможна, тем более матрицу мы уже уничтожили».

А к 1 июля заведение выпустит благотворительный мерч с Полей, 15% от продаж которого пойдут некоммерческому проекту УГОЛ (помогает животным, попавшим в беду).

Когда: до 31 июля
Где: Рождественская, 19

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: