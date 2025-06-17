В «Селедке и кофе» до конца июля проходит выставка «В мою дверь постучался зверь» художницы Полины Стриж

Полина Стриж, художница: «Выставку составляют шелкографии из серии «В мою дверь постучался зверь». Это мои новые работы. Я сделала их этой весной в Сводах (свободные мастерские Дома культуры ГЭС-2 в Москве, - Прим. ред.) при поддержке Фонда «Геометрия». Шелкография – это тип ручной печати, при которой создается матрица и каждое изображение печатается человеком вручную. Каждый принт является оригиналом работы, а сама работа состоит из всех заявленных принтов. Например, тираж 7 штук – значит, работа состоит из этого тиража и каждый оттиск является оригиналом. При заявленном тираже допечатка невозможна, тем более матрицу мы уже уничтожили».

А к 1 июля заведение выпустит благотворительный мерч с Полей, 15% от продаж которого пойдут некоммерческому проекту УГОЛ (помогает животным, попавшим в беду).

Когда: до 31 июля

Где: Рождественская, 19

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