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Искусство

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Все правильные пчелы сейчас в НГХМ!

Побывали на вернисаже выставки «Зона пчел», совместном проекте с московской галереей «Триумф» из программы Международной биеннале экоискусства. 

Авторы, финалист премии Кандинского Мария Сафронова и участник ТОП100 художников России по версии InArt Антон Кузнецов, несколько лет (!) изучали жизнь насекомых. С помощью живописи, графики, инсталляций, арт-объектов они с вниманием к деталям исследуют взаимодействие природы и человека в эпоху технологического доминирования, предлагая задуматься о будущем экологии и переосмыслить роль homo sapiens на Земле. Для художников пчелиный улей – метафора хрупкости экосистемы.

Например, здесь можно проследить, что произойдет с подсолнухами (символом солнечной энергии) без пчелиного опыления, или брошенными в спешке противогазами, в которых прорастает новая жизнь, несмотря на экологические катаклизмы.

Когда: 17 мая — 27 июля
Где: Кремль, корпус 3

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