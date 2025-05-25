Все правильные пчелы сейчас в НГХМ!

Авторы, финалист премии Кандинского Мария Сафронова и участник ТОП100 художников России по версии InArt Антон Кузнецов, несколько лет (!) изучали жизнь насекомых. С помощью живописи, графики, инсталляций, арт-объектов они с вниманием к деталям исследуют взаимодействие природы и человека в эпоху технологического доминирования, предлагая задуматься о будущем экологии и переосмыслить роль homo sapiens на Земле. Для художников пчелиный улей – метафора хрупкости экосистемы.