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Искусство

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В Нижнем покажут алюминиевых акул анонимного художника

Акулья стая от проекта АлюмАрт (автор вручную создает уникальные арт-объекты из переработанного алюминия и предпочитает сохранять инкогнито) будет плавать в гавани «Рекорд» до 19 июня. 

Многие работы из этой коллекции осели в частных собраниях. По словам организаторов, выставка – не просто выставка, а «диалог культур, возможность прикоснуться к современному искусству мирового уровня». В прошлом году серебристая хищница (из 58 деталей!) получила первую премию на международной выставке-конкурсе «Российская Неделя Искусств» в Москве.

Кристина Трубицына, куратор выставки: АлюмАрт – современная загадочная личность, посвятившая свое творчество созданию уникальных арт-объектов из алюминия. О реальном имени, возрасте и месте нахождения ничего не известно. АлюмАрт намеренно избегает публичности, предпочитая, чтобы его работы говорили сами за себя.

Когда: 25 мая — 19 июня.
Где: Пискунова, 11/7.

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Фото: предоставлены Кристиной Трубицыной

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