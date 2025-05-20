Внутри «Контура»: что мы увидели на крупнейшей в стране ярмарке графики и фото

На ярмарке графики под Sheraton Kremlin были опутаны лианами наива, с пристрастием присматривались к произведениям резидентов Roza Azora Gallery, пока они к нам прислушивались (!), заглядывались на раскрепощенные телеса пера петербуржца Мстислава Павлова и отыскали выход (наконец-то!) с Ильей Гапоновым. А еще чуть не спустили всю зарплату на сборник Цветаевой с вышитыми девами Анастасии Иваненковой. Напоследок ударились в уральскую графику.