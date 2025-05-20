Внутри «Контура»: что мы увидели на крупнейшей в стране ярмарке графики и фото

На ярмарке графики под Sheraton Kremlin были опутаны лианами наива, с пристрастием присматривались к произведениям резидентов Roza Azora Gallery, пока они к нам прислушивались (!), заглядывались на раскрепощенные телеса пера петербуржца Мстислава Павлова и отыскали выход (наконец-то!) с Ильей Гапоновым. А еще чуть не спустили всю зарплату на сборник Цветаевой с вышитыми девами Анастасии Иваненковой. Напоследок ударились в уральскую графику.
А дальше сразу же случился «Контур. Фото» на Мытном! Тут обнаружена целая ванна пейзажей Jessica gallery, «реанимация пространства» и перерождение усопших предметов в цветы (фотограф Женя Миронов разобрал несколько для нас!), и много принтов со всяким столичным ландшафтом от Александра Гронского.
Майя Ковальски
сооснователь проектов
В этом году ярмарка растет, работает с новыми галереями, в том числе международными, с новыми форматами и новой площадкой. У команды амбициозные планы, и мы очень гордимся, что можем создавать благоприятную среду для развития и поддержки российского арт-рынка — в Нижнем Новгороде.
Фото: Анастасия Волкова
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