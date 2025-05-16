18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Булатов, Пивоваров, Чуйков, Рухин, Крафт на «Перекрестке»: вторая глава выставки-тетралогии «Путевые заметки» в Выксе

В Музее истории ВМЗ покажут новую порцию избранных работ мастеров и новичков совриска (живопись, скульптура, инсталляции, графика).

Например, «Земля-Небо» основоположника соц-арта Эрика Булатова, «Ночные слезы» романтика московского концептуализма Виктора Пивоварова, деталь декора древнего Парфенона (восстановлена с помощью ИИ!) звезды современного медиаарта Егора Крафта.

Моника Норс, куратор выставочного цикла «Путевые заметки»: Выставка строится вокруг идеи перекрестка как символа выбора — момента, когда формируется структура коллекции: с ее поворотами, остановками и сменой направления. Подобно путешественнику, коллекционер в такие моменты определяет траекторию, по которой продолжится его путь.

Проект продлится 1,5 года и делится на 4 экспозиции, объединенных темой путешествия. Каждая часть посвящена конкретному этапу вояжей: первым ориентирам, направлениям, осознанным (и иногда не очень) поворотам, возвращениям. В экспозиции картины из частного собрания семьи Седых, которая насчитывает свыше 1000 работ.

Когда: 6 мая 2025 года – 14 сентября 2025 года
Где: Выкса, Ленина, 5

0+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: