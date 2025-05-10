Самые редкие экспонаты на центральной витрине (с нее и начинается экскурсия) – там, например, припарковался грузовик-тягач 30-х годов (почти все экземпляры уже в частных собраниях). Помимо советских и американских игрушек, есть и немецкие, чтобы «посмотреть на войну глазами другой стороны».

Александр Лавров: Для меня игрушки – это не просто предметы из прошлого, это осколки памяти, свидетельства эпохи. Собирая эту коллекцию, я хотел показать, как война отражалась в детском сознании, как формировались ценности и идеалы у тех, кто рос в те суровые годы. Мне было интересно показать военные игрушки, которыми дети играли понарошку, а потом пошли воевать по-настоящему.

По мнению экскурсовода Варвары Сироткиной, выставка позволяет изучить «соприкосновение миров» советского и немецкого ребенка, и узнать почему вообще случилась Вторая мировая.

Варвара Сироткина: Такими игрушками государство готовило детей к войне, которая была неизбежна. Возможно, благодаря этому мы и выиграли. Но у них не было детства – они с малых лет учились защищать Родину. Благодаря этим игрушечным танкам и самолетам среди прочего им было проще овладеть навыками управления военной техникой.

Когда: до конца июля

Где: «Игрушечный музей» (Большая Покровская, 9)

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