«Искусство для пацанчиков» с Аликом Якубовичем, дискуссия о поиске денег на искусство, паблик-ток от «НН.Собака.ru» (!): что будет на «Контуре», помимо ярмарки

Евгения Гольман из галереи Elephant in the Louvre устроит экскурсию по выставке, «в которой графика раскрывается, как телесный и почти тактильный опыт».

Эксперт по сохранению фотонаследия Анна Асеева познакомит участников с технологией фотографических процессов позапрошлого столетия — от дагеротипов до бромосеребряной печати.

И!! Завершит программу паблик-ток «Арт-съемка в Нижнем: закулисье глянца». Команда «НН.Собака.ru» расскажет про съёмки в медиа и нюансы создания интеллектуального журнала, о том, как работать с ньюсмейкерами, лидерами мнений, коллекционерами и художниками.

Где: Покровская, 2А

Когда: с 16 по 18 мая

Полную программу можно посмотреть здесь.

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