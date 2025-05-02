«Искусство для пацанчиков» с Аликом Якубовичем, дискуссия о поиске денег на искусство, паблик-ток от «НН.Собака.ru» (!): что будет на «Контуре», помимо ярмарки

Событийная программа крупнейших в стране маркетов-выставок графики и фото в этому году пройдет в обновленном пространстве Мытного рынка. Начнется все с открытой записи подкаста «Искусство для пацанчиков» Насти Четвериковой: будет разговор с фотографами о том, что именно делает фото предметом искусства.
Евгения Гольман из галереи Elephant in the Louvre устроит экскурсию по выставке, «в которой графика раскрывается, как телесный и почти тактильный опыт».
Эксперт по сохранению фотонаследия Анна Асеева познакомит участников с технологией фотографических процессов позапрошлого столетия — от дагеротипов до бромосеребряной печати.
И!! Завершит программу паблик-ток «Арт-съемка в Нижнем: закулисье глянца». Команда «НН.Собака.ru» расскажет про съёмки в медиа и нюансы создания интеллектуального журнала, о том, как работать с ньюсмейкерами, лидерами мнений, коллекционерами и художниками.
Где: Покровская, 2А
Когда: с 16 по 18 мая
Полную программу можно посмотреть здесь.
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