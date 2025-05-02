18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

«Искусство для пацанчиков» с Аликом Якубовичем, дискуссия о поиске денег на искусство, паблик-ток от «НН.Собака.ru» (!): что будет на «Контуре», помимо ярмарки

Событийная программа крупнейших в стране маркетов-выставок графики и фото в этому году пройдет в обновленном пространстве Мытного рынка. Начнется все с открытой записи подкаста «Искусство для пацанчиков» Насти Четвериковой: будет разговор с фотографами о том, что именно делает фото предметом искусства.

Евгения Гольман из галереи Elephant in the Louvre устроит экскурсию по выставке, «в которой графика раскрывается, как телесный и почти тактильный опыт».
Эксперт по сохранению фотонаследия Анна Асеева познакомит участников с технологией фотографических процессов позапрошлого столетия — от дагеротипов до бромосеребряной печати.
И!! Завершит программу паблик-ток «Арт-съемка в Нижнем: закулисье глянца». Команда «НН.Собака.ru» расскажет про съёмки в медиа и нюансы создания интеллектуального журнала, о том, как работать с ньюсмейкерами, лидерами мнений, коллекционерами и художниками.

Где: Покровская, 2А
Когда: с 16 по 18 мая

Полную программу можно посмотреть здесь.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: