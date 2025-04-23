Антон Марцев: «Я вожу туристов повсюду, кроме кремля»

Почему именно краеведение? Можно понять нижегородцев, которые здесь родились и выросли, поэтому интересуются родным городом, но ведь вы родом из Кулебак.

Как правило, в родном городе людям скучно – все давно знакомо, примелькалось. А для меня Нижний – изначально удивительное место. Я приезжал сюда с мамой еще в детстве, и это был один из первых городов, где я вообще почувствовал историю, увидел настоящее Средневековье. В школьных учебниках упоминались Великий Новгород, Владимир, Москва, а про Нижний, и тем более про Кулебаки, почти ничего не говорилось. Но оказавшись ребенком в Нижегородском кремле, поднявшись на 500-летнюю стену, я ощутил, что прошлое действительно было. Я храню с тех пор купленную мне мамой тонкую книжечку с описанием всех башен.

Город все-таки стал для вас родным?

Я живу здесь с 2006 года и уже чувствую себя сроднившимся. Но я сохраняю и позицию стороннего наблюдателя. Нижегородское наследие не так велико, как московское или петербургское. И мне удалось, потратив сравнительно немного времени, пару-тройку лет, определить, в каких областях нашей местной истории есть недоизученные пустоты. И направить туда свои усилия. Поэтому город, в котором я так давно живу, остается для меня до сих пор интересным. И у меня нет желания его покидать. Я вижу, с чем могу здесь работать. И главное – у меня есть благодарная аудитория, с которой я имею возможность делиться своими находками.

Туристов в Нижнем с каждым годом все больше. Что их в первую очередь у нас интересует?

Ко мне в основном приходят люди с уже имеющимся запросом на особенный подход. Поэтому обычно даже на первой ознакомительной экскурсии я вожу туристов повсюду, кроме кремля.

Как же без кремля! Все равно что приехать в Париж и не сходить в Лувр.

В кремль все и так пойдут, по факту гид там не нужен – все подписано, есть литература, тексты в интернете. А со мной гостям лучше идти туда, где они сами вряд ли побывают. Или побывают, но не заметят главного. Мы заходим в неприбранные дворы, с неприкрытыми старыми стенами, где на кирпичах можно разглядеть и потрогать заводские клейма, счетные метки или следы животных, – и это обогащает рассказ на другом уровне, визуальном и тактильном. И все это подлинное. Довольно часто безвестная руина дает большее ощущение истории, чем излишне обласканный штукатурами памятник.