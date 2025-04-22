В Арсенале открылась выставка «Земное/Планетарное»

Проект поделен на два смысловых блока. В первом — спутниковые снимки и данные орбитальных станций, которые показывают планету сквозь цифровые фильтры (стояли около карты космического мусора не меньше часа!). Второй говорит на языке микромира, где искусство выявляет и демонстрирует скрытые связи между организмами, стирая мнимые границы между человеком и природой.

От кураторов: Художественные проекты участников выставки проникнуты отрицанием антропоцентризма и антагонизма между культурой и природой, живым и неживым, активной силой и пассивной материей. Планетарность — это сложная материальная поверхность, на ней разные формы жизни пронизывают друг друга, а человеческое и нечеловеческое пребывают в симбиотическом становлении. Ощущения всеобщей взаимосвязанности и максимального сокращения дистанции между нами и природой, о которых говорит искусство, подталкивают зрителя к установлению более близкого контакта с окружающим миром.

Выставка работает с 18 апреля по 27 июля.

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