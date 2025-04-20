Мини-кружка «Микробы», значок «Мощно, но мимо», браслет «Великан ест калину»

Однажды «Дом удивительных людей» запустил инклюзивные мастерские, в которых поддерживают людей с ментальными особенностями и другими ОВЗ. Сейчас у них уже есть керамическая, столярная и швейная группы. А еще мастерская бусеничного и прикладного дизайна. Кружки, шопперы, браслеты, открытки и другие работы студентов «Щавеля» можно найти на сайте ЩAVEL, в «Молодости», «Пшене», «Душе моей» и даже в питерском магазине «Даль».

Мария Сосновская, тьютор: «В рабочую группу студенты попадают после того, как на текущих занятиях в городском центре проекта они получают первичные ремесленные навыки. Количество студентов, участников рабочей группы, ежегодно увеличивается, а ремесленные направления зависят от специалистов, работающих в проекте. Наши изделия несовершенны по форме, но уникальны и аутентичны, наполнены теплом и хороши в качестве подарков для любимых и близких людей».