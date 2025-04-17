На этой неделе в Нижнем открывается первая международная биеннале экоискусства

Программный директор биеннале — Юлия Аксёнова, куратор Центра современной культуры «Гараж». Главная выставка проекта — «Кожа Земли» (29.05). Ее разместят в зданиях Мытного рынка и Гостиницы Ермолаевых, их впервые будут использовать как выставочные пространства.

В фокусе основного проекта Биеннале — тонкая оболочка Земли и ее роль в жизни планеты. Подобно человеческой коже, она хранит память о травмах прошлого и процессах собственного становления. Находясь в центре соприкосновения всех геосфер — оболочек, формирующих планету Земля, — почвенный слой является пространством пересечения экологических систем, источником разнообразия природных видов и генетическим хранилищем жизни.

Кроме того, до конца ноября представят еще 6 (!) специальных экспозиций в Арсенале, НГХМ, ЦЕХе*, «Академии Маяк» и в коллаборации с уличными проектами «Воздух» и «Луг». В параллельной программе участвуют FUTURO, Галерея 9Б, «Терминал А», студия «Тихая».

(!!) 17 апреля биеннале открывают выставкой «Земное/ Планетарное» в Арсенале, которая рассказывает о единстве мира и всего живого на Земле. Более 150 работ, посвященных глобальным и локальным экологическим проблемам.

Все подробности и расписание здесь.

Когда: 18 апреля — 20 ноября

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