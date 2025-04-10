Да будет свет

Кем вы сами себя считаете – японкой или француженкой?

Трудно сказать, я люблю обе культуры. Моя мама японка, а папа – француз. Родилась и выросла я в Париже, но с самого детства каждый год ездила в Японию.

Японская культура по сравнению с европейской кажется более технологичной. Может быть, поэтому вы и выбрали цифровое искусство?

Возможно, мое искусство и выглядит технологично, но я бы не назвала себя «технологичным» человеком. Из японской культуры я в первую очередь почерпнула минимализм, который инкорпорировала в свои работы – очень простые с виду. Наверное, в эстетическом плане я ближе к японской культуре, чем французской: мне интересна традиция дзен, архитектура Японии.

Но при этом некоторые инсталляции NONOTAK чем-то напоминают средневековые соборы во Франции: свет льется в пространство как будто из огромных витражных окон.

Мы любим играть с различными образами. Наши работы абстрактны и минималистичны, поэтому на выставках люди могут испытывать самые разные эмоции, и это то, что мне особенно нравится.

Ваши инсталляции в Нижнем выглядят точно так же, как и в Европе?

Нет, они всегда разные, каждую работу мы адаптируем к конкретному пространству. То, что вы видите в ЦЕХе*, – это новые инсталляции, первый раз мы представили их в прошлом году в Лондоне, в Lumen Studios на Таннер-стрит, второй раз – уже в Нижнем. Но здесь они выглядит по-другому – нижегородское пространство намного больше.