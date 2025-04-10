Да будет свет

Франко-японский союз художницы-визуалиста Ноэми Шипфер и архитектора-музыканта Таками Накамото (а вместе – NONOTAK) почти 15 лет исследует способность света вызывать непредсказуемые эмоции, формировать восприятие реальности, а возможно, даже преображать ее. Для продвинутых пользователей совриска их выставка – это возможность погрузиться в эфемерные пространства, наполненные неожиданными смыслами, для новичков – комфортная точка входа в мир медиаарта.
Нижегородцы могут помнить дуэт по грандиозным световым работам на фестивале Intervals 2021 года. Среди их интернациональных достижений – выставка в лондонской Tate Britain, постоянная инсталляция в токийском метро, сет-дизайн кинофильма «Джон Уик 4», сотрудничество с HERMÈS, adidas и Stella McCartney. Параллельно с нижегородской выставкой дуэт представляет в Санкт-Петербурге проект Night Expansion, который станет тизером к апрельскому фестивалю Intervals-2025 в Нижнем Новгороде.
На открытии выставки Ноэми Шипфер поговорила с нами о своей культурной самоидентификации и поделилась впечатлениями о «сумасшедших» русских художниках
Кем вы сами себя считаете – японкой или француженкой?
Трудно сказать, я люблю обе культуры. Моя мама японка, а папа – француз. Родилась и выросла я в Париже, но с самого детства каждый год ездила в Японию.
Японская культура по сравнению с европейской кажется более технологичной. Может быть, поэтому вы и выбрали цифровое искусство?
Возможно, мое искусство и выглядит технологично, но я бы не назвала себя «технологичным» человеком. Из японской культуры я в первую очередь почерпнула минимализм, который инкорпорировала в свои работы – очень простые с виду. Наверное, в эстетическом плане я ближе к японской культуре, чем французской: мне интересна традиция дзен, архитектура Японии.
Но при этом некоторые инсталляции NONOTAK чем-то напоминают средневековые соборы во Франции: свет льется в пространство как будто из огромных витражных окон.
Мы любим играть с различными образами. Наши работы абстрактны и минималистичны, поэтому на выставках люди могут испытывать самые разные эмоции, и это то, что мне особенно нравится.
Ваши инсталляции в Нижнем выглядят точно так же, как и в Европе?
Нет, они всегда разные, каждую работу мы адаптируем к конкретному пространству. То, что вы видите в ЦЕХе*, – это новые инсталляции, первый раз мы представили их в прошлом году в Лондоне, в Lumen Studios на Таннер-стрит, второй раз – уже в Нижнем. Но здесь они выглядит по-другому – нижегородское пространство намного больше.
«То, что вы сейчас видите в ЦЕХе*, – это новые инсталляции, первый раз мы представили их в Лондоне, в Lumen Studios на Таннер-стрит, а второй раз – уже в Нижнем (впервые в России!)»
В 2021 году вы принимали участие в нижегородском фестивале Intervals…
Да, это мой второй приезд в ваш город. В России мы успели познакомиться с некоторыми русскими художниками, например с мультимедийным коллективом Tundra из Санкт-Петербурга, который, как и мы,скрещивает в своих работах звук и свет. Но мы встречаем ваших художников по всему миру, не только в России.
Что вы думаете о русском искусстве?
Мне кажется, русские преуспели в современном экспериментальном искусстве, здесь им очень многие интересуются. Наверное, поэтому нас и приглашают.
Нет желания создать коллаборацию с русскими художниками?
Нет, NONOTAK – по сути, и есть коллаборация: меня как художника и Накамото как музыканта и архитектора.
Вы чувствуете разницу в восприятии современного искусства у россиян и европейцев?
Мне кажется, в России меньше правил и ограничений, я бы сказала, что русские – немного сумасшедшие (смеется). И у вас в стране так много пространства!
Мы называем это широкой русской душой.
Наверное, это тоже влияет на то, как вы создаете и воспринимаете искусство. И мне нравится реакция русской публики на наши работы!
6+
до 13 апреля. Выставка Light Isolation. ЦЕХ*. Нижний Новгород, «Нижполиграф»
до 11 мая. Выставка Night Expansion. «Цистерна х Т-Банк». Санкт-Петербург, «Завод Разин»
Текст: Сергей Костенко
Фото: Никита Духник, Илья Ермаков, пресс-служба пространства ЦЕХ*
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