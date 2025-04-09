Ресайкл-скакуны, летающая сельдь, грифы-панки от артиста «Цирка дю солей»: эковыставка «Красная книга» в НГХМ

Нина Якимова, художник, автор проекта: На протяжении всей своей истории человек был самым тесным образом связан с животными, так же, в той или иной степени, зависим от них. Проект «Красная книга» обращается к изобразительному искусству. Он призван напомнить взрослым об их ответственности, о красоте окружающего нас мира и о том, как они сами когда-то видели этот мир глазами ребенка.