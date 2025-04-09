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Ресайкл-скакуны, летающая сельдь, грифы-панки от артиста «Цирка дю солей»: эковыставка «Красная книга» в НГХМ

На выставке-исследовании о хрупкости мира животных собрали 54 автора (выбирали из 787 заявок!) из нескольких стран. Они рассуждают об экологии, новейшей мифологии, сакральном и научном. Кураторы Нина Якимова, Надежда Шустова и Ольга Елкина собрали 130 работ, выполненных в разных техниках, от живописи до инсталляций: «каждое произведение — это не только эстетический объект, но и приглашение к диалогу о будущем планеты». 

Главные герои экспозиции — аллегоричные пантеры («Любуются шедеврами»), грифы панки (кистей танцора «Цирк дю солей»!), скакуны из пакетов и киты без счета – в живописи и вышивке. А один из центральных объектов – интерактивная азбука с краснокнижными животными!

Нина Якимова, художник, автор проекта: На протяжении всей своей истории человек был самым тесным образом связан с животными, так же, в той или иной степени, зависим от них. Проект «Красная книга» обращается к изобразительному искусству. Он призван напомнить взрослым об их ответственности, о красоте окружающего нас мира и о том, как они сами когда-то видели этот мир глазами ребенка.

Когда: c 27 марта до 18 мая
Где: площадь Минина и Пожарского, 2/2

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