Депо «Красного Сормова», Мытный рынок, Пакгаузы, Мещерское озеро: где искать INTERVALS 2025

Например, рядом с метро «Буревестник» покажут AV-инсталляцию «Башня крекинга» от dreamlaser, а в планетарии Гречко – специальные купольные проекции. В локомотивном депо завода «Красное Сормово» пройдут концерт-открытия и театральные перфомансы (поговаривают, от ЦТМ). 26.04 на Ярмарке выступят Антоха MC, Dj K (Бразилия), Errortica и другие. В фестивале участвуют более 25 медиаартистов и студий со всего мира.

Кроме городской медиавыставки, INTERVALS включает в себя событийные блоки: музыкальную, перформативную, образовательную программы, а также новую — архивную. В рамках нового фестивального направления в Гербовом зале кураторы представят проект, посвященный истории развития аудиовизуального и технологического искусства в СССР.

Когда: c 24 по 27 апреля

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