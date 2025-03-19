В Арсенале открывается выставка Алика Якубовича «Свой город»

Фотограф

Это выставка про мое счастье быть фотографом. Снимать хотелось все что нельзя. Так я попал в вытрезвитель, дом престарелых, синагогу (когда она еще была мебельным цехом). Самое лучшее что было в нашем городе – фестиваль «Рок чистой воды». На кадрах оттуда вы увидите своих родителей. Есть огромная фотография (3х2 метра), где я снял целый портрет поколения с балкона педагогического института на Минина.