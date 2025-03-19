В Арсенале открывается выставка Алика Якубовича «Свой город»

Она займет весь первый этаж музея! Экспозиция включает пленочные фото лауреата ТОП 50 «НН.Собака.ru» и «специалиста по чудикам» (1980 - 2010-х годов!), а еще снимки Cергея Борисова, Александра Лапина и других классиков уличной фотографии из коллекции Мультимедиа Арт Музея в Москве. Всего более 180 работ!
Алик Якубович
Фотограф
Это выставка про мое счастье быть фотографом. Снимать хотелось все что нельзя. Так я попал в вытрезвитель, дом престарелых, синагогу (когда она еще была мебельным цехом). Самое лучшее что было в нашем городе – фестиваль «Рок чистой воды». На кадрах оттуда вы увидите своих родителей. Есть огромная фотография (3х2 метра), где я снял целый портрет поколения с балкона педагогического института на Минина.
Когда: 22 марта — 29 июня 2025
Где: Кремль (корпус 6)
18+
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