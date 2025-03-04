«Снаружи сказочный, но внутри неудобный и некомфортный»: художник Владимир Чернышев построил замок-лабиринт в Нижегородской области

Резидент студии «Тихая» и лауреат премии ТОП 50 «НН.Собака.ru» представил свой новый сайт-специфик проект из серии «Загородные практики» (вот тут про его «Остановку» и «Омут»). У черного трехэтажного замка из дерева нет хозяина, а найти его можно только лично запросив координаты у Владимира. Стоит поспешить, работа имеет срок годности – автор через некоторое время демонтирует инсталляцию.
Замок является «попыткой организации "нездешнего" пространства», у которого отсутствует назначение.
Владимир Чернышев
Художник
Это не какая-то, знаете, традиционная история, это скорее обобщенный образ некоего выдуманного замка, который находится на опушке леса. Это достаточно высокая, объемная инсталляция с лабиринтами, ходами, неудобными пространствами, низкими потолками. В каком-то смысле он близок к кафкианскому замку, с бесконечными комнатами, по которым ходит главный герой. Снаружи сказочный, но внутри неудобный и некомфортный. И это темное пространство, практически без окон.
Ранее Владимир также рассказывал нам, что планирует поставить в Замке кинетический спектакль для растений и животных, с участием композитора и оркестра, а вокруг строения разместить движущиеся формы, созданные по мотивам собственной графики.
Фото: студия «Тихая»
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