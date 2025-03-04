«Снаружи сказочный, но внутри неудобный и некомфортный»: художник Владимир Чернышев построил замок-лабиринт в Нижегородской области

Резидент студии «Тихая» и лауреат премии ТОП 50 «НН.Собака.ru» представил свой новый сайт-специфик проект из серии «Загородные практики» (вот тут про его «Остановку» и «Омут»). У черного трехэтажного замка из дерева нет хозяина, а найти его можно только лично запросив координаты у Владимира. Стоит поспешить, работа имеет срок годности – автор через некоторое время демонтирует инсталляцию.