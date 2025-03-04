Знакомьтесь, «рисовальщик с детства» Константин Гусев!

Его фармацевтические сюжеты мы впервые заприметили на маркетах в Tago Mago и пространстве «Ничегострашного». Подолгу простаивали рядом, вглядываясь в трехглазых собак, хиппи-звездолетчиков, Фемиду у стиральной машины и прочие интимные сцены из преломляющейся в сознании автора новостной повестки и других только отчасти реальных событий. «Вышедший на психоделическую пенсию» Гусев называет себя «рисовальщиком с детства», но не художником.
Рисовать я начал в садике. В СССР были популярные брутальные картинки – армия, красные звезды, танки. С такими возвышенно-патриотическими сюжетами я выигрывал все конкурсы. Но одновременно с этим ездил в деревню к дедушке с бабушкой и там рисовал какую-то откровенную порнуху. И вывешивал ее на колодце. Мне очень нравилось наблюдать реакцию баб, которые за водой приходили. Это были мои первые выставки.
Пик моей детской карьеры художника случился, когда я нарисовал похороны Горбачева на каком-то конкурсе. Мне было забавно, но у родителей начались адовые проблемы. В юности я находил картонки на помойке (самые лучшие – из под холодильника) и рисовал на них. Это всегда был полный андеграунд.
Я путешествовал и не рисовал почти 20 лет. Несколько лет назад я прятался в трущобах, у меня были проблемы с законом. В таких местах можно только пить и употреблять. Мне кто-то подарил альбом и дешевые фломастеры – китайские и вонючие. От безысходности я снова начал рисовать. Год назад я вернулся в Нижний и вышел на заслуженную психоделическую пенсию. Сейчас потихоньку развиваюсь и много рисую.
Если судить культурологически – я работаю в ранней психоделической живописи с западными корнями. Сейчас в Индии популярны такие граффити. А от восточного – дореволюционный лубок, где о важных философских вещах говорят очень простыми, но солнечными и красивыми художественными средствами. Моя задача как художника – взять серые будни и бытовую чернуху и сделать их разноцветными. Но я абсолютный реалист и в своих работах ничего не выдумываю. Меня когда-то поразили витражи, стиль Тиффани. Оттуда у меня любовь к контурам в работах. Это про умение структурировать.
Не люблю формат выставок. Работы лучше показывать на подоконнике в туалете. Или в формате маркетов. Но я планирую в марте полноценную экспозицию в Питере или Москве. Она будет посвящена вредным излучениям — как правильно надевать шапочку из фольги, например. Я буду главным экскурсоводом на такой выставке-лекции. Расскажу про творчество Стэнхоупа Форбса, которого изучал 20 лет и не только.
Фото: архив героя
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