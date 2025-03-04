Знакомьтесь, «рисовальщик с детства» Константин Гусев!

Рисовать я начал в садике. В СССР были популярные брутальные картинки – армия, красные звезды, танки. С такими возвышенно-патриотическими сюжетами я выигрывал все конкурсы. Но одновременно с этим ездил в деревню к дедушке с бабушкой и там рисовал какую-то откровенную порнуху. И вывешивал ее на колодце. Мне очень нравилось наблюдать реакцию баб, которые за водой приходили. Это были мои первые выставки.

Пик моей детской карьеры художника случился, когда я нарисовал похороны Горбачева на каком-то конкурсе. Мне было забавно, но у родителей начались адовые проблемы. В юности я находил картонки на помойке (самые лучшие – из под холодильника) и рисовал на них. Это всегда был полный андеграунд.

Я путешествовал и не рисовал почти 20 лет. Несколько лет назад я прятался в трущобах, у меня были проблемы с законом. В таких местах можно только пить и употреблять. Мне кто-то подарил альбом и дешевые фломастеры – китайские и вонючие. От безысходности я снова начал рисовать. Год назад я вернулся в Нижний и вышел на заслуженную психоделическую пенсию. Сейчас потихоньку развиваюсь и много рисую.