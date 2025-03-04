Вагончик тронется

В центре экспозиции в Доме Крафта (Тульский историко-архитектурный музей) — рельсы как в детской железной дороге. Посетители выставки могут составить из восьми разных предметов свою собственную скульптуру и прокатить её на тележке-вагончике по индивидуальному маршруту. Самое главное в этих упражнениях — тени на стенах пространства от катаемого изваяния, которые служат для самоисследования психоэмоционального состояния экскурсанта (видимо, что-то вроде вариации на тему теста Роршаха).

Путешествие сопровождают тексты и инфографика об истории больницы (а когда-то психиатрической колонии) с уникальной внутренней организацией и передовыми методами лечения. Филатов изучал учреждение почти год, в том числе проводя интервью с врачами.

По завершении экскурсии посетители могут взять брошюру об основах психического здоровья, которую врачи составили специально для выставки.

Когда: до 8 июня

Где: Тула, пр-т Ленина, 25

16+

Фото: Тульский историко-архитектурный музей