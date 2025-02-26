На этой неделе в «Рекорде» открывается выставка нижегородского художника Олега Вдовина

В проекте «Париж-плацкарт» представят ранние работы. Большая часть картин – из коллекций друзей и супруги Анны Гольдбаум. Полотна Вдовина находятся во многих частных собраниях в России, Европе и США. Вход свободный.
Анна Гольдбаум, основательница арт-пространства «Ничегострашного»: Олег Вдовин был и остаётся признанным великим артистом, который не просто изображал. Он менял культурные коды. Один из талантливейших художников Нижнего Новгорода, не побоюсь этого слова – гениальнейших. Название экспозиции взято из предыдущей выставки Олега, которая проходила в нулевых. Это была знаковая экспозиция, так как живописные истоки художника берут свое начало из французской школы.
Когда: 27 февраля в 18:00
Где: ул. Пискунова, 11/7
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Фото: Алик Якубович
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