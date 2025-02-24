Даня Пирогов: «Я пошел в соседний лесок, и тут меня охватил ужас»

После групповой выставки нижегородских художников «Хроника цветущих событий» московская галерея «Триумф» пригласила вас представить свою персональную экспозицию. О чем вы в ней расскажете?

За последние два года моя художественная практика значительно изменила вектор, у меня созрело персональное высказывание, которым я хочу поделиться. Его предпосылки зародились во время моего участия в арт-резиденции от галереи Futuro в 2023 году. Тогда я подключился к проекту, связанному с пещерами. Во время полевых исследований я наткнулся на карстовые провалы в Шатковском районе на юге Нижегородской области. Там-то все в моей голове и перевернулось, я переключился на тему подземных миров, земли как живой материи. Даже как обычный человек я теперь по-другому воспринимаю окружающий мир, землю у себя под ногами.

Вы помните момент, когда это произошло?

Это было, когда мы вместе с видеографом снимали 50-метровый Нелединский провал. Я пошел в соседний лесок, и тут меня охватил ужас: я вдруг понял, что этот лес стоит на краю старых обвалов, которые случились сотни лет назад и уже успели зарасти деревьями. Карстовые воронки образуются, когда мягкие геологические породы подмываются изнутри, это может длиться долгие годы, но сам обвал случается в один момент: нам он кажется внезапным, но на самом деле процессы назревают веками. Это созвучно моему нынешнему состоянию: то, что нам представляется незыблемым, когда-то было одномоментным обрушением привычного.