Трэвел-манускрипт получил второе место в конкурсе путеводителей по городу и области «Здравствуй, Нижний!». И мы знаем за что! В нем есть подробная инструкция запоминающейся и вполне культурной прогулки по району: если выполнять рекомендации составителей, можно напасть на след ондатры, обнаружить стрит-арт, присматривающий за путниками, отыскать дома с итальянской (ну, почти) штукатуркой (лицо района!) и свести знакомство с Василием (чтобы был свой «друг с Мончаги»!).

Катя Гущина: Мне до сих пор кажется, что наша победа — огромный шаг в сторону любви к городу, ко всем его уголкам. Мы боимся и не доверяем тому, чего не знаем. Я верю, что «Мончага Гид», несерьёзный, с юмором, но и не избегающий местных проблем — возможность немного узнать этот район. Будущее путеводителей — путеводители с заданиями.

Кое-кто в руководстве школы был даже недоволен, что мы используем слово «Мончага». Будто в нем есть что-то презрительное, низкое, издевательское. А я, наоборот, считаю, что мы декриминализируем это слово, помещая его в позитивный контекст путеводителя. А еще кое-кто в руководстве школы хлопал в ладоши от восторга, мол, Мончага — это бренд!

Гид можно найти в туристско-информационном центре (Кремль, 7А)

Фото: Сергей Монастырский