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Искусство

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В Ленинке проходит выставка-фестиваль буквенного дизайна «Кириллица»

Проект изучает историю и художественную ценность родного алфавита, рассказывает о всевозможных стилях и техниках написания. Кстати, организатор ивента графический дизайнер Александр Стэн также устраивал выставку POST-Graffiti на «Арт Мире», работы некоторых ее участников можно будет увидеть и на «Кириллице».

Александр Стэн: «Наш формат пока для России уникален. Ранее фестивали делились на шрифтовые (посвященные шрифтовым системам) и каллиграфические (посвященные высоко художественной форме написания букв). Мы соединили все формы создания букв вместе и впервые вывели на выставочную арену леттеринг – рисование букв». 

Среди участников около трех десятков каллиграфов, дизайнеров, художников-графиков со всей России. В том числе представители студии «Паратайп», в портфолио которой работы для Apple, Miсrosоft, Cadillac и других международных брендов.

А еще на сайте выставки можно скачать бесплатные (!) авторские шрифты. Наш фаворит — TD Izbushka.
 

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Когда: до 16 февраля 
Где: Варварская, 3 (Библиотека им. Ленина)
Вход свободный, без регистрации.

Фото: организаторы выставки

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