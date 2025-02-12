В Ленинке проходит выставка-фестиваль буквенного дизайна «Кириллица»

Проект изучает историю и художественную ценность родного алфавита, рассказывает о всевозможных стилях и техниках написания. Кстати, организатор ивента графический дизайнер Александр Стэн также устраивал выставку POST-Graffiti на «Арт Мире», работы некоторых ее участников можно будет увидеть и на «Кириллице».