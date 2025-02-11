«Уехать или остаться»: ищем ментальный и физический баланс внутри новой видеоинсталляции «Причал»

Художник

Идея проекта возникла во время моего путешествия по Европе. Я ждал свой катер в Венеции и стоял на причале, слушая скрип досок, шум моря и крики чаек. Мое путешествие – было исследованием себя. Я брал билеты и перемещался по континенту и в моменте еще не знал во что выльется проект. Я просто записывал в каждом городе на видео свое опоздание на пароход. По возвращении, напитавшись обстоятельствами, общением с друзьями, которые эмигрировали, собственными переживаниями, я уже понимал, как должен выглядеть проект.