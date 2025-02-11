«Уехать или остаться»: ищем ментальный и физический баланс внутри новой видеоинсталляции «Причал»

Заглянули в Арсенал на открытие «кинетического» проекта Дмитрия Сироткина и поняли, что примерно это нам и нужно было, чтобы окончательно не отчалить от реальности.
В закрытом плотными занавесками зале сразу попадаем на мизансцену – шатающийся причал. Согласно авторскому замыслу – зритель, оседлав строптивую конструкцию, под клокотание портовой разноголосицы наблюдает за отдаляющимся лайнером, задавая себе примерно два вопроса: это я опоздал на корабль или просто кого-то провожаю? В поисках равновесия вместе с куратором выставки Николаем Евдокимовым пришли к следующему выводу: причал – это граница между привычной жизнью и будущим, которого не случилось, что, возможно, и к лучшему.
Дмитрий Сироткин
Художник
Идея проекта возникла во время моего путешествия по Европе. Я ждал свой катер в Венеции и стоял на причале, слушая скрип досок, шум моря и крики чаек. Мое путешествие – было исследованием себя. Я брал билеты и перемещался по континенту и в моменте еще не знал во что выльется проект. Я просто записывал в каждом городе на видео свое опоздание на пароход. По возвращении, напитавшись обстоятельствами, общением с друзьями, которые эмигрировали, собственными переживаниями, я уже понимал, как должен выглядеть проект.
Николай Евдокимов
Куратор выставки
Мне очень нравится площадка и отзывчивая нижегородская публика. Хорошо, что открытие выставки для вашего города это не какой-то локальный и герметичный процесс, а серьезное событие. Эту инсталляцию впервые мы показали на острове "Новая Голландия" в октябре 2024 года. Ее заметили кураторы Пушкинского музея, и на последнем совете о принятии в коллекцию тех или иных произведений они захотели ее показать. Надо отметить, что инсталляция прошла очень короткий промежуток времени от приема в коллекцию музея до публичного смотра.
Фото: Екатерина Белозерова
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