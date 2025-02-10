Цифра дня: 16,5 млн собрал благотворительный аукцион «Арт Мира»

Благотворительный аукцион проводят на «Арт Мире» с 2022 года при поддержке Екатерины Никитиной, супруги губернатора Нижегородской области. Всего за это время удалось собрать около 42 млн рублей. Деньги, которые привлекли в этом году, пойдут на организацию уникальных лагерей отдыха для подопечных фондов «Хоккей для всех», «Время РАСсвета» и «Жизнь без границ».