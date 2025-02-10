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Искусство

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Цифра дня: 16,5 млн собрал благотворительный аукцион «Арт Мира»

Илья Спиченков, Ольга Круглова, Александр Имедеев и еще 20 художник передали свои работы благотворительному аукциону «Никто не лишний», проходившему на Ярмарке в пространстве международной выставки «Арт Мир». Вырученные средства направят в фонды, которые помогают детям с нарушением опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями и трудным подросткам.

Николай Ходов, Екатерина Никитиа, Оксана Михеева, Илья Спич, Рудольф и Луиза Едигарян

Николай Ходов, Екатерина Никитиа, Оксана Михеева, Илья Спич, Рудольф и Луиза Едигарян

Екатерина Никитина

Екатерина Никитина

Агаси и Жанна Алекян, Оксана Михеева

Агаси и Жанна Алекян, Оксана Михеева

Алена Кузнецова, Ольга Круглова, Дмитрий Саморуков, Зоя Кузнецова

Алена Кузнецова, Ольга Круглова, Дмитрий Саморуков, Зоя Кузнецова

Екатерина Никитина, Николай Ходов, Оксана Михеева

Екатерина Никитина, Николай Ходов, Оксана Михеева

Дмитрий Дронов

Дмитрий Дронов

Луиза Едигарян, Оксана Штейн, Рудольф Едигарян

Луиза Едигарян, Оксана Штейн, Рудольф Едигарян

Екатерина Дружинина, фонд «Искусство графики» Санкт-Петербург

Екатерина Дружинина, фонд «Искусство графики» Санкт-Петербург

Елизавета Зубакина

Елизавета Зубакина

Михаил и Дарья Ивановы

Михаил и Дарья Ивановы

Каримов Рамин Сехавели Оглы

Каримов Рамин Сехавели Оглы

Ефимова Марина, Наталья Лампси, Екатерина Ферапонтова, Азерли Джаваир Агасы, Ольга Семенова

Ефимова Марина, Наталья Лампси, Екатерина Ферапонтова, Азерли Джаваир Агасы, Ольга Семенова

Оксана Михеева

Оксана Михеева

Екатерина Ферапонтова

Екатерина Ферапонтова

Роман Ляпин, Мария Чернова

Роман Ляпин, Мария Чернова

Нелли Крук

Нелли Крук

Наталья Панкова

Наталья Панкова

Владимир Пронин (художник, Москва)

Владимир Пронин (художник, Москва)

Ксения Федосева - Царицынская

Ксения Федосева - Царицынская

Благотворительный аукцион проводят на «Арт Мире» с 2022 года при поддержке Екатерины Никитиной, супруги губернатора Нижегородской области. Всего за это время удалось собрать около 42 млн рублей. Деньги, которые привлекли в этом году, пойдут на организацию уникальных лагерей отдыха для подопечных фондов «Хоккей для всех», «Время РАСсвета» и «Жизнь без границ».

Оксана Михеева, Екатерина Никитина

Оксана Михеева, Екатерина Никитина

Оксана Штейн

Оксана Штейн

Максим Сергеев

Максим Сергеев

Инна Ванькина, Елена Лебедева

Инна Ванькина, Елена Лебедева

Александр Имедеев (живописец, Ангарск) Татьяна Гулькова БФ «Солнечный круг» (Иркутск)

Александр Имедеев (живописец, Ангарск) Татьяна Гулькова БФ «Солнечный круг» (Иркутск)

Марина Ефимова

Марина Ефимова

Ольга Щетинина

Ольга Щетинина

Дарья Иванова

Дарья Иванова

Александр Тустановский

Александр Тустановский

Роман Ляпин (живописец, Санкт-Петербург)

Роман Ляпин (живописец, Санкт-Петербург)

Дмитрий Саморуков

Дмитрий Саморуков

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