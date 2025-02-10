Цифра дня: 16,5 млн собрал благотворительный аукцион «Арт Мира»

Илья Спиченков, Ольга Круглова, Александр Имедеев и еще 20 художник передали свои работы благотворительному аукциону «Никто не лишний», проходившему на Ярмарке в пространстве международной выставки «Арт Мир». Вырученные средства направят в фонды, которые помогают детям с нарушением опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями и трудным подросткам.
Николай Ходов, Екатерина Никитиа, Оксана Михеева, Илья Спич, Рудольф и Луиза Едигарян
Екатерина Никитина
Агаси и Жанна Алекян, Оксана Михеева
Алена Кузнецова, Ольга Круглова, Дмитрий Саморуков, Зоя Кузнецова
Екатерина Никитина, Николай Ходов, Оксана Михеева
Дмитрий Дронов
Луиза Едигарян, Оксана Штейн, Рудольф Едигарян
Екатерина Дружинина, фонд «Искусство графики» Санкт-Петербург
Елизавета Зубакина
Михаил и Дарья Ивановы
Каримов Рамин Сехавели Оглы
Ефимова Марина, Наталья Лампси, Екатерина Ферапонтова, Азерли Джаваир Агасы, Ольга Семенова
Оксана Михеева
Екатерина Ферапонтова
Роман Ляпин, Мария Чернова
Нелли Крук
Наталья Панкова
Владимир Пронин (художник, Москва)
Ксения Федосева - Царицынская
Благотворительный аукцион проводят на «Арт Мире» с 2022 года при поддержке Екатерины Никитиной, супруги губернатора Нижегородской области. Всего за это время удалось собрать около 42 млн рублей. Деньги, которые привлекли в этом году, пойдут на организацию уникальных лагерей отдыха для подопечных фондов «Хоккей для всех», «Время РАСсвета» и «Жизнь без границ».
Оксана Михеева, Екатерина Никитина
Оксана Штейн
Максим Сергеев
Инна Ванькина, Елена Лебедева
Александр Имедеев (живописец, Ангарск) Татьяна Гулькова БФ «Солнечный круг» (Иркутск)
Марина Ефимова
Ольга Щетинина
Дарья Иванова
Александр Тустановский
Роман Ляпин (живописец, Санкт-Петербург)
Дмитрий Саморуков
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