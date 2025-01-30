Знакомьтесь, художник Кирилл Гаршин! Добирался к нам из Воронежа через Владивосток, чтобы рассказать, как в Выксе обстоят дела с переселением душ

Опишите тремя словами проект «Посмертие».

Умирание, слияние, прорастание.

Значит, духовная эссенция все-таки воплощается именно в теле растения?

Есть книга «Растительное мышление. Философия вегетативной жизни» Майкла Мардера. В ней есть мысль о том, что, несмотря на кажущееся безразличие растений, они переплетают свою свободу с человеческой в сфере этики, эстетики и религии, при этом воплощая отстраненность.

Мне нравится думать, что в человеческом естестве заложена частица вегетативного мышления. Когда происходит процесс умирания, духовная эссенция возвращается в свое первичное растительное состояние, отбросив эго и достигнув абсолютного умиротворения.

Многие люди отказывают растениям в собственной экзистенциальной идентичности, воспринимают все формы растительности исключительно как источники пищи и ресурсов. Мне кажется это неправильным.