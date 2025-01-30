18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

Знакомьтесь, художник Кирилл Гаршин! Добирался к нам из Воронежа через Владивосток, чтобы рассказать, как в Выксе обстоят дела с переселением душ

По приезде в местную арт-резиденцию вновь взялся за свой цикл «Посмертие». Сейчас работает над масштабным панно, раскрывающим особенности загробного картоида Выксы. Оказалось, отошедшие в мир иной здесь непременно воплощаются в обитателей торфяных болот (лишайники, камыши, сосны!). Расспросили нашего нового кумира про его ипостаси (алхимик!), книжку-вдохновительницу, экзистенциальную идентичность растений, любимые картины и «небо цвета мяса».

Почему вы решили связать свою жизнь с искусством?

Мне просто нравилось рисовать. Постепенно начал изучать художников. Меня увлекала мысль, что все эти люди обладают способностью создавать смыслы, идеи и миры, рассказывать истории, задавать важные вопросы и путешествовать в глубины сокрытого. Меня притягивала их свобода и смелость.

Художник – это…

Несколько ипостасей: демиург, алхимик, лакмусовая бумажка общества, проводник смыслов, тень в лесу.

Какое самое главное правило живописи?

Кайфовать от работы.

Как вы попали в резиденцию Выксы?

Про резиденцию знал давно. Почти все коллеги из моего окружения уже побывали тут и отзывались о своем опыте сугубо положительно. Я отправил заявку в конце 23-го года, и ее одобрили. 

Опишите тремя словами проект «Посмертие».

Умирание, слияние, прорастание.

Значит, духовная эссенция все-таки воплощается именно в теле растения?

Есть книга «Растительное мышление. Философия вегетативной жизни» Майкла Мардера. В ней есть мысль о том, что, несмотря на кажущееся безразличие растений, они переплетают свою свободу с человеческой в сфере этики, эстетики и религии, при этом воплощая отстраненность.

Мне нравится думать, что в человеческом естестве заложена частица вегетативного мышления. Когда происходит процесс умирания, духовная эссенция возвращается в свое первичное растительное состояние, отбросив эго и достигнув абсолютного умиротворения.

Многие люди отказывают растениям в собственной экзистенциальной идентичности, воспринимают все формы растительности исключительно как источники пищи и ресурсов. Мне кажется это неправильным.

А как в Выксе все устроено с реинкарнацией?

Во время прогулок по городу и окраинам я заметил болотистость местности. Благодаря этому удалось подсмотреть за целым царством мхов и лишайников. Такие симбиотические растения есть и в других регионах, но мне показалось это занимательной особенностью Выксы. Я думаю, загробный путь местных жителей проходит так или иначе через эту линию с торфяными болотами. Они воплощаются в сосны с богатой корневой системой, в разные лишайники, грибы и камыши.

Топ-3 любимых образов в проекте «Посмертие»?

Сложно определить из общего визуального ритма что-то особенно любимое, потому что каждый элемент создавался в максимальной симпатии. Но если надо выбрать, то пусть это будет горящая фигура, поднимающаяся на небесную сферу из первого панно. Его я создал во Владивостоке. Вторым образом будет прорастание цветка из костей в работе «Трансмутация». И последним – небо цвета мяса, как поется в одной из песен Егора Летова. Панно с ним я и презентую в Выксе.

А в мировой живописи?

  • Изенгеймский алтарь Маттиаса Грюневальда
  • «Крещение Христа» Пьеро делла Франческа
  • «Заброшенная дорога» Олега Васильева

Презентация проекта Кирилла Гаршина в арт-резиденции «Выкса» планируется 7 февраля.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: