Знакомьтесь, художник Кирилл Гаршин! Добирался к нам из Воронежа через Владивосток, чтобы рассказать, как в Выксе обстоят дела с переселением душ

По приезде в местную арт-резиденцию вновь взялся за свой цикл «Посмертие». Сейчас работает над масштабным панно, раскрывающим особенности загробного картоида Выксы. Оказалось, отошедшие в мир иной здесь непременно воплощаются в обитателей торфяных болот (лишайники, камыши, сосны!). Расспросили нашего нового кумира про его ипостаси (алхимик!), книжку-вдохновительницу, экзистенциальную идентичность растений, любимые картины и «небо цвета мяса».
Почему вы решили связать свою жизнь с искусством?
Мне просто нравилось рисовать. Постепенно начал изучать художников. Меня увлекала мысль, что все эти люди обладают способностью создавать смыслы, идеи и миры, рассказывать истории, задавать важные вопросы и путешествовать в глубины сокрытого. Меня притягивала их свобода и смелость.
Художник – это…
Несколько ипостасей: демиург, алхимик, лакмусовая бумажка общества, проводник смыслов, тень в лесу.
Какое самое главное правило живописи?
Кайфовать от работы.
Как вы попали в резиденцию Выксы?
Про резиденцию знал давно. Почти все коллеги из моего окружения уже побывали тут и отзывались о своем опыте сугубо положительно. Я отправил заявку в конце 23-го года, и ее одобрили.
Опишите тремя словами проект «Посмертие».
Умирание, слияние, прорастание.
Значит, духовная эссенция все-таки воплощается именно в теле растения?
Есть книга «Растительное мышление. Философия вегетативной жизни» Майкла Мардера. В ней есть мысль о том, что, несмотря на кажущееся безразличие растений, они переплетают свою свободу с человеческой в сфере этики, эстетики и религии, при этом воплощая отстраненность.
Мне нравится думать, что в человеческом естестве заложена частица вегетативного мышления. Когда происходит процесс умирания, духовная эссенция возвращается в свое первичное растительное состояние, отбросив эго и достигнув абсолютного умиротворения.
Многие люди отказывают растениям в собственной экзистенциальной идентичности, воспринимают все формы растительности исключительно как источники пищи и ресурсов. Мне кажется это неправильным.
А как в Выксе все устроено с реинкарнацией?
Во время прогулок по городу и окраинам я заметил болотистость местности. Благодаря этому удалось подсмотреть за целым царством мхов и лишайников. Такие симбиотические растения есть и в других регионах, но мне показалось это занимательной особенностью Выксы. Я думаю, загробный путь местных жителей проходит так или иначе через эту линию с торфяными болотами. Они воплощаются в сосны с богатой корневой системой, в разные лишайники, грибы и камыши.
Топ-3 любимых образов в проекте «Посмертие»?
Сложно определить из общего визуального ритма что-то особенно любимое, потому что каждый элемент создавался в максимальной симпатии. Но если надо выбрать, то пусть это будет горящая фигура, поднимающаяся на небесную сферу из первого панно. Его я создал во Владивостоке. Вторым образом будет прорастание цветка из костей в работе «Трансмутация». И последним – небо цвета мяса, как поется в одной из песен Егора Летова. Панно с ним я и презентую в Выксе.
А в мировой живописи?
- Изенгеймский алтарь Маттиаса Грюневальда
- «Крещение Христа» Пьеро делла Франческа
- «Заброшенная дорога» Олега Васильева
Презентация проекта Кирилла Гаршина в арт-резиденции «Выкса» планируется 7 февраля.
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