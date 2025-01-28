«Сверху вниз» и «снизу вверх»: как смотреть выставки Александра Родченко и его современников в НГХМ и РМФ

Русский музей фотографии

Если в НГХМ акцент сделали на фигуре самого Родченко, то в РМФ есть некоторый акцент на его современников. В экспозицию вошли работы Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета, Елеазара Лангмана, Якова Халипа, Георгия Петрусова и других коллег по течению, развивающих идеи Александра Родченко о необходимости поиска новых фотографического языка, новых средств и отстранении фотографии от живописи.

Елена Мисаланди, главный хранитель МАММ: Советский фотоавангард не сводится только к имени Александра Родченко. Безусловно, это главный и огромнейший человек, который повлиял на всех своих современников и на все следующие поколения, но рядом с ним работали и другие фотографы. Мне кажется, очень интересно посмотреть, как принципы Родченко в области выразительных средств фотографических искусств преломлялись в творчестве его коллег.

12+

Где: Пискунова, 9А

Когда: с 25 января по 10 марта