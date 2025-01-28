«Сверху вниз» и «снизу вверх»: как смотреть выставки Александра Родченко и его современников в НГХМ и РМФ

В начале 1910-х страну накрыло авангардом. Экспрессивные абстракции, подкрепленные яростными манифестами, вспученные наклейками и фантиками ассамбляжи, первые эпатажные выставки и перформансы – в общем, старое как-то гнулось и проседало, новое идейно уплотнялось, очерчивалось небывалыми диагоналям, бродило из одного конца страны в другой, настоявшись на двойной экспозиции. И Родченко, конечно, был мерилом происходящего («огромнейший человек»!), его в хорошем смысле повсюду было много: в плакатах, коллажах, интерьере, мебели, книжной графике, но вот именно с фотографией у него сложатся особенные отношения, которые без преувеличения определят визуальный облик и дух эпохи.
НГХМ
В экспозиции нижегородского художественного музея представлены 194 работы из собрания МАММ – плакаты, фотоколлажи, обложки журналов и книг – в том числе самые растиражированные. В коридоре посетителей, например, встречает плакат «Книги», который из авангардного эксперимента с рекламой стал образцовым примером советского маркетинга. В другом зале можно найти городские съемки, где индустриальная Москва предстает в новаторской диагональной перспективе, а улица Мясницкая и ее дворы полностью преображаются в своем архитектурном устройстве, благодаря головокружительным ракурсам. Дальше портреты, в которых Родченко подчеркивал пространство и фигурность, используя двойную экспозицию и ракурсы «снизу вверх» и «сверху вниз», которые вскоре стали называться «Родченовскими».
6+
Где: Пл. Минина и Пожарского, 2/2
Когда: с 24 января по 16 марта
Русский музей фотографии
Если в НГХМ акцент сделали на фигуре самого Родченко, то в РМФ есть некоторый акцент на его современников. В экспозицию вошли работы Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета, Елеазара Лангмана, Якова Халипа, Георгия Петрусова и других коллег по течению, развивающих идеи Александра Родченко о необходимости поиска новых фотографического языка, новых средств и отстранении фотографии от живописи.
Елена Мисаланди, главный хранитель МАММ: Советский фотоавангард не сводится только к имени Александра Родченко. Безусловно, это главный и огромнейший человек, который повлиял на всех своих современников и на все следующие поколения, но рядом с ним работали и другие фотографы. Мне кажется, очень интересно посмотреть, как принципы Родченко в области выразительных средств фотографических искусств преломлялись в творчестве его коллег.
12+
Где: Пискунова, 9А
Когда: с 25 января по 10 марта
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Анастасия Волкова
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