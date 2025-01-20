Самые громкие проекты за 10 лет: репортаж с праздничного вернисажа «Тихой»

«Не сегодня» – реплика коврика из инсталляции Антона Морокова «Стол “Ежедневно”». Тут все самые важные рутинные предметы художника, многими из которых он пользовался сам: собственно сам коврик (предназначен для резки всего, что должно быть нарезано), печатная машинка, раздобытая другом на помойке, фонтанчик для кофе, который изначально был поилкой для любимого кота, и шахматы (у художника, как оказалось, по ним второй разряд!).

«Не сегодня» – это такая прямолинейная декларация (или декламация) философии «Тихой» – художники не гонятся за дедлайнами, доверяясь лишь своему ритму, живописуют опираясь на неуловимое вдохновение, приход которого, случается, переносится на потом.