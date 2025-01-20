Самые громкие проекты за 10 лет: репортаж с праздничного вернисажа «Тихой»

Выставка «Не сегодня» приурочена к десятому дэрэ студии. В культурный центр «Волна» в Выксе привезли знаковые работы ее 11 резидентов. Это перформансы, фрагменты персональных выставок, инсталляции и серийные вещи последних лет. Присутствовали: Антон Мороков, Артем Филатов, Лена Лисица, Алиса Савицкая, Кристина Горланова и (очень приятно!) кот Анатолий, судя по всему, главный распорядитель мероприятия.
«Не сегодня» – реплика коврика из инсталляции Антона Морокова «Стол “Ежедневно”». Тут все самые важные рутинные предметы художника, многими из которых он пользовался сам: собственно сам коврик (предназначен для резки всего, что должно быть нарезано), печатная машинка, раздобытая другом на помойке, фонтанчик для кофе, который изначально был поилкой для любимого кота, и шахматы (у художника, как оказалось, по ним второй разряд!).
«Не сегодня» – это такая прямолинейная декларация (или декламация) философии «Тихой» – художники не гонятся за дедлайнами, доверяясь лишь своему ритму, живописуют опираясь на неуловимое вдохновение, приход которого, случается, переносится на потом.
Художник-минималист из Выксы Иван Белов еще и действующий инженер. Потому его медиумы – графика и металл, геометрически четкими формами ведущие рассказ о малой родине и первой профессии автора.
Владимир Чернышев нам известен широкой практикой ленд-арта. В сфере его интересов – исчезающий культурный ландшафт, тему художник развивает, отстраивая как бы брошенный посреди леса сарай и деревянный кафкианский замок (из проекта «Загородные практики»). А для выставки в Выксе выбрали его «Остановку», которая и пункт отправления, и пункт назначения одновременно, и при этом ни то ни другое.
Еще есть фото Алексея Старкова, посвященные интимности памяти. Команда «ТОЙ» (Ерор и Сева), знакомая местным по разного рода проделкам на улицах Выксы, фиксирует живописью и графикой современную народную культуру – детские игры, городской фольклор, жаргон, ритуалы и обычаи. Андрей Оленев показал на выставке свое «Окно» (или все-таки фонарный столб?). Артем Филатов позаботился о безопасности выставочного зала, привезя «Огнетушитель» на футуристичном постаменте.
Алиса Савицкая
главный куратор студии «Тихая»
Мы около года обсуждали с культурным центром «Волна» создание совместного проекта. Нам хотелось привезти в Выксу всех художников нашей студии, чтобы рассказать о ней как о цельном сообществе. Выставка в календаре «Волны» оказалась запланирована на начало 2025 года – а это юбилейный год для «Тихой»! Получился отличный повод поговорить не об отдельных авторах, а про всю мастерскую. Так родилась незамысловатая концепция выставки – показать обыденную жизнь каждого художника и самой студии, наше состояние свободы, например, наш график или чувство обычного сомнения.
Кристина Горланова
главный куратор арт-резиденции «Выкса»
Основной выставочный контент в течение года, как правило, создают наши резиденты. Но у нас появился запрос на выставку из студии «Тихая» – и мы, конечно, согласились! Мне кажется, результат того точно стоил. Очень здорово, что у горожан есть возможность свободно посетить такую классную выставку. Сейчас мы стараемся развивать подобные идеи о сотрудничестве с другими арт-резиденциями и студиями. На ближайший год запланировано уже три события с институциями, которые нам нравятся. Это коллеги из регионов, форматы работ которых мы считаем близкими нам. Сейчас обсуждается, например, выставка с MaxArt. Она будет проходить с конца мая и до начала июня, а после отправится тем же составом в Пермь.
Выставку будет сопровождать перформативная программа. 20 февраля планируется «Обыденный переход» от Лены Лисицы, которая расскажет об истории русской свадьбы, от угощений и старых обрядов до современных традиций торжества. 28 февраля Яков Хорев проведет художественный мастер-класс, где поделится опытом освоения новых художественных техник, позволяющих по-новому взглянуть на себя.
Когда: до 28 февраля
Где: культурный центр «Волна» (ул. 1 Мая, д. 36).
Вход на выставку свободный, по регистрации
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