РМФ покажет авангардные фотографии Родченко и его современников из собрания МАММ

На следующей неделе в Русском музее фотографии открывается фотовыставка работ советских авангардистов – 100 новаторских снимков Александра Родченко, Бориса Игнатович, Аркадия Шайхета, и не только. Работы приедут в Нижний из Мультимедиа Арт Музея Москвы.
В центре внимания, конечно, фигура живописца, дизайнера, фотографа Александра Родченко. Его называют одним из основоположников конструктивизма, родоначальником дизайна и рекламы в СССР. Именно он – автор знаменитого плакатного кадра с Лилей Брик. Родченко открыл фотографический прием диагональной композиции, съемки с неожиданных точек, форсированной перспективы, смелого использования сверхкрупных планов.
Родченко для журнала «Новый ЛЕФ»: «Самыми интересными точками современности являются «сверху вниз» и «снизу вверх», и над ними надо работать… Я хочу их утвердить, расширить и приучить к ним»
В экспозиции представлены и кадры последователей Родченко из фотографической секции группы «Октябрь», и идейных и эстетических противников, а также независимых художников.
Когда: c 24 января до 10 марта
Где: ул. Пискунова, 9а
12+
Фото: Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва
Комментарии (0)