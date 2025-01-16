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Искусство

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РМФ покажет авангардные фотографии Родченко и его современников из собрания МАММ

На следующей неделе в Русском музее фотографии открывается фотовыставка работ советских авангардистов – 100 новаторских снимков Александра Родченко, Бориса Игнатович, Аркадия Шайхета, и не только. Работы приедут в Нижний из Мультимедиа Арт Музея Москвы. 

Елеазар Лангман (Мосторг. Зацепский рынок. Москва, конец 1920-х)

Елеазар Лангман (Мосторг. Зацепский рынок. Москва, конец 1920-х)

Георгий Петрусов (Физкультурный парад на Красной площади. Делегация Армении 1936-1937)

Георгий Петрусов (Физкультурный парад на Красной площади. Делегация Армении 1936-1937)

Макс Пенсон (На строительстве Ляганского канала. Узбекская ССР, 1939)

Макс Пенсон (На строительстве Ляганского канала. Узбекская ССР, 1939)

В центре внимания, конечно, фигура живописца, дизайнера, фотографа Александра Родченко. Его называют одним из основоположников конструктивизма, родоначальником дизайна и рекламы в СССР. Именно он – автор знаменитого плакатного кадра с Лилей Брик. Родченко открыл фотографический прием диагональной композиции, съемки с неожиданных точек, форсированной перспективы, смелого использования сверхкрупных планов. 

Родченко для журнала «Новый ЛЕФ»: «Самыми интересными точками современности являются «сверху вниз» и «снизу вверх», и над ними надо работать… Я хочу их утвердить, расширить и приучить к ним» 

Яков Халип (ОСОАВИАХИМ. Дирижабль «СССР-В6». Москва, 1935)

Яков Халип (ОСОАВИАХИМ. Дирижабль «СССР-В6». Москва, 1935)

Михаил Прехнер (Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). Аэродинамическая труба. Москва, 1934)

Михаил Прехнер (Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). Аэродинамическая труба. Москва, 1934)

В экспозиции представлены и кадры последователей Родченко из фотографической секции группы «Октябрь», и идейных и эстетических противников, а также независимых художников. 

Когда: c 24 января до 10 марта
Где: ул. Пискунова, 9а

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Фото: Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

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