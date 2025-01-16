РМФ покажет авангардные фотографии Родченко и его современников из собрания МАММ

В центре внимания, конечно, фигура живописца, дизайнера, фотографа Александра Родченко. Его называют одним из основоположников конструктивизма, родоначальником дизайна и рекламы в СССР. Именно он – автор знаменитого плакатного кадра с Лилей Брик. Родченко открыл фотографический прием диагональной композиции, съемки с неожиданных точек, форсированной перспективы, смелого использования сверхкрупных планов.