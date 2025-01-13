От столетних ваз из Гонконга до пианино XIX века: что дарят «Заповедным кварталам» и как самому стать дарителем

Команда «Заповедных кварталов»: Появление проекта достаточно закономерно. Уже с 2021 года, как только образовались «Заповедные кварталы», люди приносили нам свои вещи. Могли отдать, например, старый сундук, предметы быта. Что-то мы и сами находили с волонтерами «Том Сойер фест» в подвалах, сараях, даже в стенах. Между бревнами и обшивкой очень часто можно встретить интересные вещи: старинное письмо, дореволюционные бутылочки и скляночки. Фонд у нас пополнялся беспрестанно, а «Дарители» стал более систематизированным проектом. Много домов сейчас выходит с реставрации, а обстановку внутри них тоже нужно создавать. Конечно, здорово, когда внутри аутентичные настоящие предметы от жителей квартала и всей области.