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От столетних ваз из Гонконга до пианино XIX века: что дарят «Заповедным кварталам» и как самому стать дарителем

Усадьбы в Трехсвятском квартале после реставрации время от времени наполняются любопытствующими и предметами дореволюционного быта со славным прошлым. Поучаствовать в исторической меблировке может любой, кого тяготит жардиньерка бабули-ассесорши, доживающая дни в садоводческом товариществе, или ходики, которые уже не поспевают за вашим текущим интерьером. Дарители «Заповедных» получают бесплатный допуск на встречи и экскурсии сообщества, и не только. Рассказываем подробнее об интересном историческом проекте, который на глазах становится комьюнити.

Команда «Заповедных кварталов»: Появление проекта достаточно закономерно. Уже с 2021 года, как только образовались «Заповедные кварталы», люди приносили нам свои вещи. Могли отдать, например, старый сундук, предметы быта. Что-то мы и сами находили с волонтерами «Том Сойер фест» в подвалах, сараях, даже в стенах. Между бревнами и обшивкой очень часто можно встретить интересные вещи: старинное письмо, дореволюционные бутылочки и скляночки. Фонд у нас пополнялся беспрестанно, а «Дарители» стал более систематизированным проектом. Много домов сейчас выходит с реставрации, а обстановку внутри них тоже нужно создавать. Конечно, здорово, когда внутри аутентичные настоящие предметы от жителей квартала и всей области.

Редакция «НН.Собака.ru» разузнала про несколько экспонатов, которые вот-вот станут частью усадебных интерьеров. Среди них, например, две вазы из Гонконга начала XX века от Станислава Федорова.

Кантарь, или безмен, попал в коллекцию благодаря постоянной дарительнице Алле Гут. Старинные весы из позапрошлого столетия, потому определяют степень тяжести в пудах и фунтах.

Дарья Данилова сделала огромный подарок – немецкое пианино конца XIX века и стул для него. Пока инструмент только часть интерьера, но в скором времени его планируют настроить и использовать по назначению. Ждем продолжения шаляпинских вечеров под аутентичный аккомпанемент!

А этот столетний комод передавали по наследству в семье Капрановых. Их потомки и стали дарителями.

Старинная посуда (к счастью, целая!) – тоже важный элемент убранства. Совсем недавно в коллекцию «Заповедных» попала часть сервиза – супницы и сухарницы из кузнецовского фарфора (известнейший производитель посуды рубежа XIX–XX веков). Их уже можно увидеть в буфете на Короленко, 17.

Стать дарителем просто: на сайте проекта можно изучить список предметов, которые принимают в старинные дома (от люстр до стульев), заполнить форму и ждать обратного звонка. За артефактами прибудут по указанному адресу и бережно доставят в новый дом. Все дарители получают статус друга закрытого клуба сообщества с упоминанием в «Книге дарителей», а главное, бесплатный доступ на закрытые встречи и экскурсии в Трехсвятском квартале.

Фото: соц.сети проекта

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