Главные культурные блокбастеры этого года

Барочная музыка и современная графика, новаторские спектакли и бесценные архивы – «НН.Собака.ru» называет главные культурные блокбастеры нижегородской афиши этого года.
«Стрелка»
В шестой раз нижегородские Пакгаузы принимают весь цвет классической музыки. Международный фестиваль искусств – как грандиозный саундтрек к летним закатам, в котором жизнеутверждающая «Песнь о Земле» Малера следует за воздушными ариями Моцарта, а барочный гений Перголези дополняет авангардиста Шнитке. «Стрелка» – музыкальная сказка со «Счастливым концом» (так называется мюзикл по Брехту, прозвучавший в финале).
12+
Алексей Трифонов
Художественный руководитель фестиваля
Без сомнения, в этом году мы провели самый яркий и масштабный фестиваль за всю его историю. По отзывам и участников, и зрителей, он стал действительно значимым событием в жизни страны и вновь доказал, что Нижний – город с богатой культурой и открытыми сердцами.
«Арт Мир»
Более 7 тысяч квадратных метров экспозиции, 45 тысяч посетителей, 240 художников из 35 городов России и 5 стран – вот масштаб мультикультурной выставки «Арт Мир – 2024». Особенность этого года – присутствие авторов: художники общаются с гостями, гости наблюдают за работой художников. В программе не только бесплатные экскурсии, кинопоказы и музыкальные выступления, но и традиционный благотворительный аукцион в помощь выпускникам детских домов.
12+
Ксения Царицынская
Куратор выставки
Выставка пронеслась невероятным вихрем красок и эмоций. Каждую минуту своей десятидневной жизни на Нижегородской ярмарке «Арт Мир» открывал все новые грани художественной жизни. Но и после официального закрытия он продолжает жить обменными выставками, арт-дружбой и большими планами на будущее.
«Контур»
Первая отечественная ярмарка современного искусства, в фокусе которой – графика. В программе – арт-медиации, паблик-токи, экскурсии по арт-резиденциям, мастерским художников и нижегородскому стрит-арту. Участники – крупнейшие галереи со всей России: в прошлом году их было 30, в этом – почти в полтора раза больше. Одна из главных задач «Контура» – выбор произведений, которые будут выкуплены частными лицами для передачи в собрание Нижегородского государственного художественного музея.
6+
Майя Ковальски
Куратор ярмарки
Благодаря широкому ценовому диапазону графика остается одним из самых доступных видов изобразительного искусства, зачастую именно графические работы становятся первым приобретением начинающего коллекционера. Специфика нашей ярмарки позволяет подсветить как техническую, так и концептуальную вариативность этого медиума.
«Вазари»
Как собирается, исследуется и хранится информация о мировой культуре? В этом году «Вазари» поднимает тему архивов. Фестиваль в Арсенале приглашает к участию российские государственные и частные хранилища, которые специализируются на темах искусства, музыки, моды, истории, сохранения личной и семейной памяти. Ну и, разумеется, продает книги, которые обязательно станут сокровищем чьей-то личной библиотеки – фестиваль-то все-таки книжный!
6+
Александр Комаров
Заведующий Волго-Вятским филиалом Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Арсенале
Для нас всегда в первую очередь важны сами тексты, поэтому у «Вазари» каждый год есть своя тема. Если хотите, получается такой научно-популярный фестиваль, только наука в данном случае не физика или биология, а искусствоведение в самом широком смысле этого слова.
«Выкса-фестиваль»
«Вы откуда и куда?» — спрашивает своих гостей Выкса и тут же сама дает ответ на вопрос, который стал темой тринадцатого фестиваля. В этом году организаторы исследовали историю местного усадебного театра – в XIX веке он был одним из крупнейших в российской провинции. Центральное событие – театральная постановка из фрагментов опер, которые шли на его сцене.
16+
Ирина Седых
Создатель фестиваля
Задуманный для детей и молодежи, проект служит катализатором расширения кругозора для всех выксунцев, дает возможность стать не только зрителем, но и активным участником в создании фестиваля, прикоснуться к искусству.
Текст: Сергей Костенко
Фото: архив редакции
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