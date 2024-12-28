Главные культурные блокбастеры этого года

«Выкса-фестиваль»

«Вы откуда и куда?» — спрашивает своих гостей Выкса и тут же сама дает ответ на вопрос, который стал темой тринадцатого фестиваля. В этом году организаторы исследовали историю местного усадебного театра – в XIX веке он был одним из крупнейших в российской провинции. Центральное событие – театральная постановка из фрагментов опер, которые шли на его сцене.

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