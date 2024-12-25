dreamlaser засветился в Москве: где смотреть сказочные инсталляции фестиваля «Город света»

Команда dreamlaser создала пять мультимедийных инсталляций по сюжетам известных сказок для фестиваля «Город света». Например, Снежная королева, Хозяйка медной горы и другие волшебники обосновались на Новом Арбате. За космическим путешествием с Дедом Морозом можно понаблюдать на куполе Планетария. Снегурочку-фигуристку показывают около Доходного дома Третьяковых, а конвейер по упаковке подарков расположился на доме в Столешниковом переулке. Там же смотрим на полет Жар-птицы и Водяного, увлеченного рыбной ловлей.
«Чтобы реализовать этот масштабный проект, потребовалось 2000 часов работы студийных дизайнеров команды dreamlaser, за это время было создано 43 анимированных персонажа и 610 слоев анимации. В производстве контента были заняты 45 специалистов отдела продакшена и продюсерского департамента»
1. «Большая книга сказок» – ул. Новый Арбат, 36с3 (ТЦ «Сфера»),
2. «Космический Новый год» – ул. Садовая-Кудринская, 5 (Планетарий),
3. «Сказочные часы» – ул. Садовая-Самотечная, 3 (Московский театр кукол им. Образцова),
4. «Новогодняя открытка» – ул. Большая Дмитровка, 2 (Театральная площадь),
5. «Окна в сказку» – ул. Кузнецкий мост, д.13/9с1 (Доходный дом Третьяковых),
6. «Окна в сказку» – Столешников пер., 10с1,
7. «Кто живет на крыше?» – ул. Кузнецкий мост, д.12/3с1,
8. «Портал в сказку» – Биржевая площадь,
9. «Новогодние игрушки» – Чистопрудный бульвар,
10. «Ледяной замок» – ул. Большая Полянка, 45 (Башмет центр)
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