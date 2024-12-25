dreamlaser засветился в Москве: где смотреть сказочные инсталляции фестиваля «Город света»

Команда dreamlaser создала пять мультимедийных инсталляций по сюжетам известных сказок для фестиваля «Город света». Например, Снежная королева, Хозяйка медной горы и другие волшебники обосновались на Новом Арбате. За космическим путешествием с Дедом Морозом можно понаблюдать на куполе Планетария. Снегурочку-фигуристку показывают около Доходного дома Третьяковых, а конвейер по упаковке подарков расположился на доме в Столешниковом переулке. Там же смотрим на полет Жар-птицы и Водяного, увлеченного рыбной ловлей.