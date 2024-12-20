Смесь пушкинских сказок с нижегородским совриском

Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» — «У лукоморья дуб зеленый…» художник Лев Кайс проиллюстрировал с помощью нейросетей, а завершил стилизацию под цианотипию — характерный процесс фотопечати с голубыми тонами. Так лукоморье становится темным царством с потусторонней атмосферой.

Для «Сказки о рыбаке и рыбке» Вера Ширдина разработала уникальную серию коллажей, в которой сочетаются графические элементы с отпечатками ткани и кружева. Резидент студии «Тихая» Андрей Оленев в иллюстрациях к «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» синтезировал традиционные зарисовки с современными цифровыми технологиями. Ваца предложила зрителям архаичное и эзотерическое визуальное решение для «Сказки о попе и о работнике его Балде».

Художник уличной волны Никита Этогде, работая над иллюстрациями к «Сказке о царе Салтане», экспериментировал с техникой выжигания на бумаге, вдохновившись графическими работами Ивана Билибина. А изображения к «Сказке о медведихе» от Дани Пирогова отражают остроту и мрачность сюжета, соединяя тяжесть и характерную образность художника с тонкой линией шариковой ручки и грубыми акриловыми мазками, которые заливают лист чернотой. Тут случился мэтч: основная тема творчества Дани – вымышленная мифология.

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