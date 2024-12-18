Сказка о рождественском добре, настоящий каток и экспонаты «Царского села»

В НГХМ открылась выставка об истории празднования Рождества, Нового года, Святок, Крещения и Масленицы в России. Главные экспонаты – крестьянская изба в натуральную величину (!), старинные елочные игрушки, модные аксессуары, книги, посуда для особых случаев, а еще детские и взрослые подарки из собрания «Царского села» и других музеев Санкт-Петербурга, Москвы и не только.
От организаторов: «На выставке прозвучит и тема благотворительных елок для детей бедноты. В Нижнем Новгороде их проводил Максим Горький, и проходили они, в том числе, и в Манеже. Поэтому «горьковским» елкам в экспозиции посвящен отдельный раздел. Кстати, самая большая по количеству детей «горьковская» елка проходила в Манеже 4 января 1903 года. В ней приняли участие около 2000 детей!»
А еще есть сюрприз от ЦТМ — иммерсивное представление «За звездой», которое является театральным продолжением экспозиции. Генеральный продюсер Евгений Пыхтин рассказал «НН.Собака.ru», что спектакль команда подготовила всего за месяц (!), а самыми юными участниками стали дети актеров.
Евгений Пыхтин: «На нашем спектакле-походе "За звездой" мы встречаемся на рождественском катке, а после разойдемся по дворянскому залу и избе. Герои будут переходить через волшебный лес. На эту историю о добре и чуде посмотрим глазами разных сословий.»
Когда: c 18 декабря до 16 марта
Где: Кремль, 1А
6+
Фото: пресс-служба НГХМ
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