Сказка о рождественском добре, настоящий каток и экспонаты «Царского села»

От организаторов: «На выставке прозвучит и тема благотворительных елок для детей бедноты. В Нижнем Новгороде их проводил Максим Горький, и проходили они, в том числе, и в Манеже. Поэтому «горьковским» елкам в экспозиции посвящен отдельный раздел. Кстати, самая большая по количеству детей «горьковская» елка проходила в Манеже 4 января 1903 года. В ней приняли участие около 2000 детей!»