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Искусство

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Здоровье становится искусством

20 декабря в галерее ДОГЕЛЬ откроется выставка «Искусство новой медицины: когда здоровье становится искусством» художницы из Италии Марии Плеховой. На работы автора вдохновили… глубокие идеи превентивной медицины. Каждая картина раскрывает концепцию «5П» заботы о здоровье и приглашает зрителя задуматься о том, как профилактика влияет на нашу жизнь и благополучие.

По задумке организатора (Preventa Clinic), искусство может стать мощным инструментом, способным достучаться до эмоций зрителя и подтолкнуть не только к рефлексии, но и к активной работе над своим физическим и ментальным состоянием.

Вернисаж с участием автора картин — 20 декабря в 18:00, выставка продлится до 27 декабря включительно.

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