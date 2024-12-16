Здоровье становится искусством

По задумке организатора (Preventa Clinic), искусство может стать мощным инструментом, способным достучаться до эмоций зрителя и подтолкнуть не только к рефлексии, но и к активной работе над своим физическим и ментальным состоянием.

Вернисаж с участием автора картин — 20 декабря в 18:00, выставка продлится до 27 декабря включительно.