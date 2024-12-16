Акробатическая с приручением змеи, научная, мультяшная и даже философская: лучшие детские елки в Нижнем, на которых взрослым тоже будет интересно

Если окружающие вас дети уже слегка утомлены всеми этими хриплыми «хо-хо-хо» из-под ненадежно приклеенной бороды, предлагаем отправиться на поиски всамделишного Деда, который, как мы тут выяснили, застрял во временной петле. Есть и другие варианты: c гимнастами, «живым огнем», олимпийскими чемпионами, неоновой вечеринкой и путешествиями сквозь звезды (романтик!). Мы знаем из одной песни, где приблизительно родилась елочка, а как рождались идеи для этих елок – вопрос. Впрочем, выглядит все занимательно и волшебно.
Быстрее, выше, веселее! Будущие спортсмены и спортсменки точно найдут здесь не только новогоднее настроение, но и вдохновение покорять новые высоты (иногда буквально!), и под куранты будет что загадывать опять же! Профессиональные гимнасты устраивают сказочное спортивное шоу. В программе: чудеса гравитации, акробатические трюки и интригующий сюжет (как и было обещано в заголовке, без змеи не обойдется!).
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Когда: 21 декабря в 13:00, 16:00 и 19:00
Где: ул. Большая Покровская, 18
«Щелкунчик» в любых вариациях по-прежнему главная новогодняя классика. Илья Авербух везет нам зимнюю сказку в формате ледового шоу c «масштабными декорациями и живым огнем». В актерском составе сразу четыре олимпийских чемпиона: Екатерина Боброва, Максим Шабалин, Албена Денкова, Максим Ставиский.
Детям до двух лет включительно вход бесплатный без предоставления места. Необходимо предъявить документ, подтверждающий возраст ребенка.
Когда: 21 декабря в 12:00,15:00 и 19:00
Где: просп. Гагарина, 29
Дед Мороз значительно осовременился – вместо «встаньте дети, встаньте в круг» неоновая вечеринка и мастер-классы. Время проведете с пользой, натанцуетесь с ребенком всласть и фоточек наделаете – волшебная фотозона в наличии.
Когда: 22 и 29 декабря в 17:00
Где: ул. Бетанкура, 4
Павел Алехин, он же клоун Авабука, вместе с актером театра, цирка и кино Евгением Чудаком показывают иммерсивного «Маленького принца» 2.0. «Путешествуя по звездным мирам, гости не только встретят любимых героев, но и вспомнят самые важные истины о дружбе, любви и чудесах, которые можно найти в самом себе».
Когда: 28 декабря в 18:00, 29 декабря в 13:00 и 16:00, 30 декабря в 11:00 и 18:30, 3 и 4 января в 11:00, 15:30 и 18:30, 5 января в 10:00, 13:00 и 16:00
Где: ул. Революционная, 20
Любители мультиков (а кто не?), снаряжаем вас на мегашоу телеканала «Мульт»: Синий трактор, Лунтик, Матроскин, Волк и Заяц вместе в одной новогодней вселенной. В Москве мультяшное представления посмотрели уже 250 тысяч. Что будет: ростовые куклы, 60 артистов в зале и на сцене, рюкзак с подарками, цирковые трюки, акробатические номера, разные интерактивности со зрителями. А еще Дед Мороз исполнит желание одного из счастливчиков – не забудьте дома написать письмо.
Когда: 5 декабря в 11:00, 15:00 и 18:00
Где: Октябрьская площадь, д. 1
Что будет, если объединить ИИ, научные опыты и раздобыть машину времени? Шоу «Сквозь время и пространство» для самых любознательных! В программе испытания в четырех лабораториях (предлагают творить чудеса своими руками!), театрализованное science-шоу и фотосет с героями (и это не только бородатый волшебник).
Когда: 20 декабря в 10:00, 12:15 и 14:30, 21 декабря в 10:00 и 14:30, 22 декабря в 17:00, 23 декабря в 10:00 и 14:30, 24 декабря в 10:00 и 12:15
Где: ул. Фильченкова, 10
Чтобы подарить подарок Деду Морозу, его сначала надо отыскать, а то его в Нижегородской филармонии, говорят, потеряли. «Подарок для Деда Мороза» – новогоднее представление с размышлениями о чудесах, детективными нотками и любимыми героями (от Золушки до Буратино). Вот такая музыка!
Когда: 27 декабря в 14:00, 28 декабря в 16:00, 29 и 30 декабря в 11:00 и 14:00, 2, 4 и 6 января в 14:00, 3 и 5 января в 11:00
Где: Кремль, 2
Фото: канал Lerica AREL, соц.сети организаторов и МТС Live Холл Челябинск, culture.ru
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