Акробатическая с приручением змеи, научная, мультяшная и даже философская: лучшие детские елки в Нижнем, на которых взрослым тоже будет интересно

Быстрее, выше, веселее! Будущие спортсмены и спортсменки точно найдут здесь не только новогоднее настроение, но и вдохновение покорять новые высоты (иногда буквально!), и под куранты будет что загадывать опять же! Профессиональные гимнасты устраивают сказочное спортивное шоу. В программе: чудеса гравитации, акробатические трюки и интригующий сюжет (как и было обещано в заголовке, без змеи не обойдется!).



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Когда: 21 декабря в 13:00, 16:00 и 19:00

Где: ул. Большая Покровская, 18