«Калейдоскоп французской жизни» в Арсенале: чистосердечная хроника наслаждений

Нам наши французские гувернантки этого всего не рассказывали. Может быть, потому что не было у нас никаких французских гувернанток. В Арсенале сейчас парижские будни напоказ, красивые и молодые, голосящие о пользе, поющие о любви, высмеивающие и подначивающие, соблазняющие, влекущие и почти все 18+. Рассвет прекрасной эпохи, иначе говоря. Выставка рекламного плаката (XIX – начала XX веков) будет проходить здесь до конца февраля. Наиболее емко резюмировать увиденное можем неточной цитатой из куратора проекта Ирины Никифоровой: «вино, куртизанки и никакого кипячения». Берем!
Литографированные афиши появились у Пушкинского музея благодаря коллекционерам Павлу Этингеру и Федору Федорову — они те самые «безумцы», которые сохранили слепки французской жизни для нас.
Ирина Никифорова, куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела нового западного искусства ГМИИ им. Пушкина, хранитель коллекции плакатной графики: «Проект эксклюзивный — плакаты требуют особых условий экспонирования и хранения, поэтому снова их увидеть можно будет только через пять лет. Музей восстановил афиши, которые требуют особого хранения – бумага с высокой кислотностью быстро сохнет и выгорает, а чернила выцветают. Да, это тиражная графика. Но не забывайте, что афиша не была рассчитана на музейное существование. Ее судьба – провисеть один день, а потом под солнцем и ветром исчезнуть».
Один из главных тематических блоков экспозиции – «Музы коммерции». Рекламными моделями часто становились известные куртизанки и актрисы – Лиан де Пужи, Каролина Отеро, Клео де Мерод, Лина Кавальери и не только. Они «флиртовали» с прохожими, завлекая их в мир развлечений и красоты. Художник-график Жюль Шере стал одним из основоположников современного плаката.
«С афиш Шере на пешехода обрушивалась целая партитура эмоций — восторга, восхищения, удивления, эйфории».
Другой важный, и, может быть, самый яркий раздел – «Соблазны и развлечения». «"Belle Époque" - "прекрасная эпоха". Мирные обыватели, уставшие от социальных потрясений, искали наслаждений и стремились к утешительным иллюзиям...».
Афиши кричали анонсами вечеров в «Мулен Руж» и «Казино де Пари».
«Художники чистосердечно отражали в афише парижскую жизнь того времени. Париж манил иностранцев и провинциалов новизной впечатлений, круговоротом событий, обещаниями наслаждений, и за эту иллюзию вечного праздника, за роскошь быта и французский шик они были готовы щедро платить».
Ирина Никифорова: «Когда мои коллеги посмотрели этот материал, возник вопрос "Мы будем ставить 18+. Давайте уберем вино и куртизанок?". Но тогда это будет не французская афиша. Здесь совершенно другой подход – вы не увидите стиральную машинку, ни проблем с кипячением белья. Француженка не про это. Французская жизнь не про это».
Когда: c 4 декабря по 23 февраля
Где: Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Нижний Новгород, Кремль, 6)
18+
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