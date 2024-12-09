«Калейдоскоп французской жизни» в Арсенале: чистосердечная хроника наслаждений

Другой важный, и, может быть, самый яркий раздел – «Соблазны и развлечения». «"Belle Époque" - "прекрасная эпоха". Мирные обыватели, уставшие от социальных потрясений, искали наслаждений и стремились к утешительным иллюзиям...».

Афиши кричали анонсами вечеров в «Мулен Руж» и «Казино де Пари».



«Художники чистосердечно отражали в афише парижскую жизнь того времени. Париж манил иностранцев и провинциалов новизной впечатлений, круговоротом событий, обещаниями наслаждений, и за эту иллюзию вечного праздника, за роскошь быта и французский шик они были готовы щедро платить».