Париж из реклам и афиш: в Арсенале открывается выставка французского плаката

«Калейдоскоп французской жизни» покажет шедевры рекламного дизайна – в экспозиции собраны литографированные афиши XIX – начала XX веков из коллекции Пушкинского музея. Уже на будущей неделе можно будет увидеть работы Анри де Тулуз-Лотрека, Альфонса Мухи, основоположника современного плаката Жюля Шере, карикатуриста Адольфа Вийетта и не только. В экспозиции четыре раздела – с уличными, социально-сатирическими, «женскими» и кафешантанными афишами. Сюжеты разнообразны — от объявлений о продаже шин и микстуры, до воззваний анархистов и постеров «Мулен Руж», для которых позировали актрисы и куртизанки.
«Начиная с XIX века многие французские художники пробовали свои силы в рекламе, что было связано с бурным развитием в стране промышленности и экономики. Конкуренция и борьба за рынок стали мощными стимулами для развития искусства афиши, предприниматели, заинтересованные в рекламе своих товаров, открыли важный источник доходов для художников, в Париже появились профессиональные рекламисты. Сохранившиеся афиши являются уникальными документами эпохи, отражающими национальные приоритеты, характер французов, их веселый нрав и пылкий темперамент, заразительный дух свободы, рациональность и практичность, гурманство и утонченность вкусов».
В первом блоке «Живопись улиц» увидим коммерческую рекламу с улиц Парижа, которые в конце позапрошлого века заполонили предложения коммерсантов: архивные объявления о продаже велосипедов, шин, микстур с заборов, фургонов и витрин.
Потом проследуем в зал с «Социальной сатирой художников анархистов». Там представлены политические плакаты (памфлеты, карикатуры и воззвания) времен Великой французской революции. Среди авторов Теофиль Александр Стейнлен и Гюстав-Анри Жоссо.
В третьем блоке «Cоблазны и развлечения Belle Epoque» окажемся в Париже веселом и праздничном – увидим рекламу кабачков, танцзалов и кафе-концертов с вечерами варьете и пантомимы. Где? В точках притяжения всей тогдашней богемы – «Ша Нуар», «Амбассадер» и «Мулен Руж».
Последняя часть экспозиции посвящена женским образам французской рекламы. С плакатов на нас будут глядеть актрисы и куртизанки Лиан де Пужи, Каролина Отеро и Клео де Мерод. Отдельное внимание любимым моделям художника Жюля Шере — актрисам варьете Арлетт Дорже, Луизе Балти, Шарлотте Вье, которые стали первыми «авторскими» персонажами в длинной череде женских образов, эксплуатируемых плакатом.
Когда: c 4 декабря по 23 февраля
Где: Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Нижний Новгород, Кремль, 6)
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