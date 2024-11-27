Париж из реклам и афиш: в Арсенале открывается выставка французского плаката

В первом блоке «Живопись улиц» увидим коммерческую рекламу с улиц Парижа, которые в конце позапрошлого века заполонили предложения коммерсантов: архивные объявления о продаже велосипедов, шин, микстур с заборов, фургонов и витрин.

Потом проследуем в зал с «Социальной сатирой художников анархистов». Там представлены политические плакаты (памфлеты, карикатуры и воззвания) времен Великой французской революции. Среди авторов Теофиль Александр Стейнлен и Гюстав-Анри Жоссо.

В третьем блоке «Cоблазны и развлечения Belle Epoque» окажемся в Париже веселом и праздничном – увидим рекламу кабачков, танцзалов и кафе-концертов с вечерами варьете и пантомимы. Где? В точках притяжения всей тогдашней богемы – «Ша Нуар», «Амбассадер» и «Мулен Руж».

Последняя часть экспозиции посвящена женским образам французской рекламы. С плакатов на нас будут глядеть актрисы и куртизанки Лиан де Пужи, Каролина Отеро и Клео де Мерод. Отдельное внимание любимым моделям художника Жюля Шере — актрисам варьете Арлетт Дорже, Луизе Балти, Шарлотте Вье, которые стали первыми «авторскими» персонажами в длинной череде женских образов, эксплуатируемых плакатом.

Когда: c 4 декабря по 23 февраля

Где: Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Нижний Новгород, Кремль, 6)