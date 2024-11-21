Нашли артефакты Nomerz, Веры Ширдиной, Синего Карандаша и Гоши New в Санкт-Петербурге

Один из символических центров выставки — голубая (фирменный цвет художницы!) птица Веры Ширдиной. Образ возник в процессе работы над групповым выставочным проектом «Переходное состояние» (2021), который проходил в Нижнем в комнатах пустующего деревянного, в прошлом доходного, дома на улице Короленко, 38. Яркий Сирин «ожил» на фестивале уличного искусства «Сказки Просвещенца». Там птица поселилась на ветке яблони. Теперь это трансформированная часть инсталляции «Полет».

Вера Ширдина, художница: «Ветер, снег, дождь ее потрепали. Но мне очень понравилось, как они ее потрепали. И я даже специально не стала ее реставрировать, покрасив просто эти утраты в белый цвет, намеренно не стала полностью красить в синий, пытаясь выдать за новую. Мне захотелось оставить как раз-таки этот отпечаток своей ошибки, и вообще воздействия климата на эту работу. Зафиксировать ее путь, пускай недолгий, но путь».