Нашли артефакты Nomerz, Веры Ширдиной, Синего Карандаша и Гоши New в Санкт-Петербурге

Сейчас в пространстве «Стрит-арт хранение» (Севкабель Порт) проходит выставка «Артефакты» – собрали в одном месте фрагменты уличных работ, инструменты и эскизы 40 художников из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Перми, Красноярска и Нижнего Новгорода. Часть коллекции предоставили авторы и издательство «Стены & Фломастеры», часть – из личного архива хранения.
Алина Зоря, искусствовед, куратор «Стрит-арт хранения», один из кураторов выставки «Артефакты»: «Редакция "Стены & Фломастеры" собирает собственную коллекцию артефактов уже больше шести лет. Некоторые вещи были буквального подобраны на улице, другие — сняты со стен, третьи подарены художниками. Будучи дополненной артефактами "Стрит-арт хранения" и из мастерских авторов, получилось по-настоящему обширное повествование о "внутренней кухне" художников с уличным бэкграундом, силе уличного искусства и бесконечных творческих поисках и экспериментах».
Все предметы нижегородских авторов на выставке – артефакты с историей из коллекции САХ. Работы Веры Ширдиной и Никиты Номерз здесь показывают впервые. Экспонат Номерза реставрировали и готовили специально к «Артефактам».
Один из символических центров выставки — голубая (фирменный цвет художницы!) птица Веры Ширдиной. Образ возник в процессе работы над групповым выставочным проектом «Переходное состояние» (2021), который проходил в Нижнем в комнатах пустующего деревянного, в прошлом доходного, дома на улице Короленко, 38. Яркий Сирин «ожил» на фестивале уличного искусства «Сказки Просвещенца». Там птица поселилась на ветке яблони. Теперь это трансформированная часть инсталляции «Полет».
Вера Ширдина, художница: «Ветер, снег, дождь ее потрепали. Но мне очень понравилось, как они ее потрепали. И я даже специально не стала ее реставрировать, покрасив просто эти утраты в белый цвет, намеренно не стала полностью красить в синий, пытаясь выдать за новую. Мне захотелось оставить как раз-таки этот отпечаток своей ошибки, и вообще воздействия климата на эту работу. Зафиксировать ее путь, пускай недолгий, но путь».
Никита Nomerz представил итог своей работы в ростовской арт-резиденции. Кусок уличной стены стал метафоричным образом дуэта стрит-арта и галерейного искусства.
Алина Зоря: «Под крышей галерей, музеев и мастерских уличным художникам удается передать лишь часть “уличного”, вкладывая в проекты свой опыт, стиль и стратегии выработанные при работе с городской средой»
Благодаря Гоше New (который считает, что «художник – зеркало своего времени») о знаменитом синем заборе на Нижне-Волжской знают теперь и в Санкт-Петербурге.
Алина Зоря: «В его картине “Реконструкция” соединяется сразу несколько городских проблем: затяжные реконструкции, пожары в исторических зданиях, заброшенная архитектура в центре родного города. На профнастиле синего цвета изображен горящий “Дом чекиста” (конструктивистский Дом культуры ГУВД, построенный в 1932 году и не эксплуатируемый с 1990-х). И именно в тот момент, когда Гоша New решал, что писать, памятник архитектуры подожгли (20 октября 2021 года)».
Еще в Севкабель Порту представлены две нижегородские работы Синего Карандаша, «Без оглядки» и «Неотразимое», обе выполнены на зеркале, только одно осталось целым, а другое, с улицы Грузинской, разбили. Первоначально там была надпись «Реальноесть».
Синий Карандаш: «Я понял, что самая подходящая надпись для этого зеркала – “Без оглядки”. Интересно, что эта фраза призывает совершенно к любому действию: люби / живи / беги “без оглядки”».
На выставку можно прийти в любой четверг и воскресенье до 15 января. Художники Хух и Базелевс из команды «Стены & Фломастеры» подготовили к ней авторский аудиогид. А каждую субботу (кроме 28 декабря) здесь проходят кураторские экскурсии.
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Фото: Александр Оверчук, Анна Скудар, пресс-служба «Стрит-арт хранение»
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