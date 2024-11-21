Как Собака на болота ходила

В ЦЕХе* сейчас проходит затягивающая научно-художественная выставка-эксперимент. И все тут обставлено как в лаборатории, где будто бы изучают некий инопланетный объект, хотя на самом деле очень земной. На «Болотоведении. Совместное исследование художников и ученых» можно подышать (так задумано!) на кубический метр Васюганского болота и познакомиться с коллекцией болотных артефактов – некоторые из них разделяют тысячелетия (например, части Lego и детали древнего носорога). Вместе они образуют в нишах стен что-то вроде предметного путевого дневника. Уже наведались, взглянули, подышали, не то чтоб мы теперь болотоведы, но рассказать есть что, в том числе про болотобоязнь куратора и прекрасную Кассандру (интрига!).
Болото, кстати, по приезде в Нижний расцвело! Непонятно, чего именно это знак, но как будто бы неплохой. Болоту у нас, судя по всему, нравится. Но об этом позже. Около двух лет над проектом работали художник Василий Кононов-Гредин, Томский государственный университет, Пушкинский музей; принимали и строили болотную экспозицию в «Нижполиграфе» dreamlaser и MISH studio (лауреаты премии «НН.Собака.ru»). Научные исследования и художественные практики вылились в документалку и три инсталляции.
Первый объект – световая инсталляция, сейчас находится на территории научно-исследовательской базы «Кайбасово», рядом с границей Васюганских болот. С ее помощью ученые могут следить за тем, как болота аккумулируют тепло. На инсталляцию, кстати, можно смотреть онлайн – болото в режиме реального времени показывают на официальном сайте проекта.
«Инсталляция 2» квартирует в Сибирском ботаническом саду Томского государственного музея. Это «черный квадрат» Васюганского болота, высаженный на местные грядки. Объект дает возможность ученым исследовать процесс приживления болота к новой среде, что должно помочь в решении проблемы восстановления осушенных болот.
И, наконец, «Инсталляция 3» расположилась в арт-пространстве ЦЕХ*.
Это центральный экспонат выставки в Нижнем. Кубометр Васюганского болота с мхом-сфагнумом сквозь стеклянные бока своего экзопанциря демонстрирует изменения болотной экосистемы под воздействием окружающей среды. Каждый посетитель выставки влияет на объект, даже просто находясь рядом. Болота изменяются под воздействием углекислого газа, который выделяется с выдыхаемым нами воздухом (а человек, кстати, выделяет около килограмма углекислого газа за сутки!). Так мы влияем на состояние вообще всех болот на Земле. Уже сейчас, побыв несколько дней в ЦЕХе*, куб оброс новыми болотными цветами, на которые Сергей Кирпотин, (доктор биологических наук и профессор кафедры ботаники ТГУ, обратил внимание на открытии выставки, любовно назвав их Кассандрой (по-другому – болотный мирт).
Кроме того, на выставке можно посмотреть фильм Сергея Юферова о подготовке проекта, фото, сделанные во время экспедиции, и погрузиться в атмосферу, немного опасную, но завораживающую, которая царит на Васюганских болотах. Между прочим, самых красивых в России и крупнейших в мире. В собрание путевых заметок вошли мелочи жизни болотной экспедиции (видимо, как вещественное доказательство того, что все это не было наваждением): древесина, ложка и вилка, швейцарский ножик, шишка, конструктор Lego и часть кости шерстистого носорога, вымершего больше 10 тысяч лет назад!
Василий Кононов-Гредин, художник, автор проекта: «Это было очень странное ощущение. Ты едешь на снегоходе сквозь бесконечные равнины, но при этом под тобой находится нечто живое, большое, за чем ты следил до этого только через спутниковые изображения, видел в интернете или фильмах. Тема болот и раньше была мне очень интересна, и в голове была мысль: «Вот бы когда-то погулять там». Когда пришло это предложение, я даже не раздумывал о том, участвовать или нет. <…> Искусство – это выстраивание мостика коммуникации между разными явлениями для того, чтобы зрители, которые попадают на выставку, воспринимали и получали новый опыт посредством работы моей и команды».
Дарья Колпашникова, куратор выставки: «Для меня это было откровением. Я ничего не знала о болотах и мыслила самыми стандартными стереотипами. Первая моя ассоциация – сцена из фильма «А зори здесь тихие…», где девушка тонет в болоте. Я их боялась (болот. – Прим. ред.). Именно поэтому я очень рада курировать проекты по современному искусству. Это дает возможность открывать какие-то новые темы, о которых ты порой и не задумываешься, которые тебя пугают. <…> Моя задача – сделать замысел художника более понятным и доступным широкой аудитории. <…> Я думаю, что наша аудитория – далеко не только те люди, которым нравится современное искусство, но и более широкая, заинтересованная в разговоре о природе в общем. Может, это люди, которые хотели, чтобы мы их немного испытали такой необычной темой. Мы хотим завоевать их, сделать нашими единомышленниками. Если после выставки кто-то захочет смотаться на болотинг или просто почитать о болотах – мы уже победили, уже популяризировали тему, которая на протяжении всего времени была стигматизирована. В этом потрясающая сила современного искусства».
Михаил Маслов, архитектор, руководитель студии MISH studio: «Болотоведение – определенно вызов. Эта тема никем еще не высказана и, конечно, вызвала безумный интерес к личности Василия Кононова-Гредина и Дарьи Колпашниковой. Удивительная коллаборация классных специалистов и художника, который самостоятельно делает весь объект от идеи до реализации. Такой творческий импульс определенно достоен уважения и интереса. Подобные проекты дают понимание ценности предмета исследования. Художник приоткрывает истинное значение и функцию болот. Возможно, это заставит изучить глубже те вещи, которые выглядят поначалу непонятными и враждебными. Василий поручил мне задачу передать ощущение нахождения в идеально чистой лаборатории. Такой лабораторией стал белый куб, контрастное пространство лазерной конструкции, которое отсылает к окружающим стенам. Сооружение стало некой органичной ЦЕХу* оболочкой, но в этой оболочке прячется лаборатория, в которую приземлился куб Васюганского болота, будто это инопланетный объект».
Текст: Виктория Шумкова
Фото: Анастасия Волкова
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