Как Собака на болота ходила

Болото, кстати, по приезде в Нижний расцвело! Непонятно, чего именно это знак, но как будто бы неплохой. Болоту у нас, судя по всему, нравится. Но об этом позже. Около двух лет над проектом работали художник Василий Кононов-Гредин, Томский государственный университет, Пушкинский музей; принимали и строили болотную экспозицию в «Нижполиграфе» dreamlaser и MISH studio (лауреаты премии «НН.Собака.ru»). Научные исследования и художественные практики вылились в документалку и три инсталляции.

Первый объект – световая инсталляция, сейчас находится на территории научно-исследовательской базы «Кайбасово», рядом с границей Васюганских болот. С ее помощью ученые могут следить за тем, как болота аккумулируют тепло. На инсталляцию, кстати, можно смотреть онлайн – болото в режиме реального времени показывают на официальном сайте проекта.

«Инсталляция 2» квартирует в Сибирском ботаническом саду Томского государственного музея. Это «черный квадрат» Васюганского болота, высаженный на местные грядки. Объект дает возможность ученым исследовать процесс приживления болота к новой среде, что должно помочь в решении проблемы восстановления осушенных болот.

И, наконец, «Инсталляция 3» расположилась в арт-пространстве ЦЕХ*.

Это центральный экспонат выставки в Нижнем. Кубометр Васюганского болота с мхом-сфагнумом сквозь стеклянные бока своего экзопанциря демонстрирует изменения болотной экосистемы под воздействием окружающей среды. Каждый посетитель выставки влияет на объект, даже просто находясь рядом. Болота изменяются под воздействием углекислого газа, который выделяется с выдыхаемым нами воздухом (а человек, кстати, выделяет около килограмма углекислого газа за сутки!). Так мы влияем на состояние вообще всех болот на Земле. Уже сейчас, побыв несколько дней в ЦЕХе*, куб оброс новыми болотными цветами, на которые Сергей Кирпотин, (доктор биологических наук и профессор кафедры ботаники ТГУ, обратил внимание на открытии выставки, любовно назвав их Кассандрой (по-другому – болотный мирт).

Кроме того, на выставке можно посмотреть фильм Сергея Юферова о подготовке проекта, фото, сделанные во время экспедиции, и погрузиться в атмосферу, немного опасную, но завораживающую, которая царит на Васюганских болотах. Между прочим, самых красивых в России и крупнейших в мире. В собрание путевых заметок вошли мелочи жизни болотной экспедиции (видимо, как вещественное доказательство того, что все это не было наваждением): древесина, ложка и вилка, швейцарский ножик, шишка, конструктор Lego и часть кости шерстистого носорога, вымершего больше 10 тысяч лет назад!