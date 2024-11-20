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Искусство

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INTERVALS 2025: первые подробности

С 24 по 27 апреля Нижний снова превратится в столицу медиаискусства (планируют более 15 локаций!). Центральная тема фестиваля – Траектории. Анонсировано участие известных художников и победителей фестивального опен колла. В параллельной программе: образовательные проекты, музыкальное шоу и перформансы.

Команда dreamlaser: «На фестивале траектории станут философией восприятия и взаимодействия. Эта тема позволит по-новому взглянуть на время и пространство, где движение становится основной формой существования. Это возможности почувствовать новые траектории развития медиаискусства, города и человека».

В этом году крупнейший фестиваль медиаискусства страны проходил с 27 апреля по 1 мая. Он стал самым масштабным за всю свою историю — 350 тыс зрителей со всего мира (!). 
 

Фото: архив пресс-службы фестиваля

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