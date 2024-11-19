В пространстве «Ничего страшного» пройдет выставка-маркет ню-работ резидентов

Пользуясь случаем, напомним, что мы тоже сделали свой голый вклад в это мероприятие. Эскизы и полноценные полотна можно будет приобрести от 500 (!) до 15 тысяч рублей. Вход свободный.

Когда: 23 ноября с 17:00 до 21:00

Где: Нижполиграф (Варварская, 32)