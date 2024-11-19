В пространстве «Ничего страшного» пройдет выставка-маркет ню-работ резидентов

Можно будет, например, заполучить себе в коллекцию графику Николая Власова, акварель Ольги Лисиной, гуашь Мурата Юсупова. Ню-сессии проходят в мастерской каждую неделю уже больше семи лет. В них участвуют профессиональные художники, фотографы, студенты архитектурных вузов, опытные и начинающие авторы.
Анна Гольдбаум, художница, основатель пространства: «Почему это так долго не заканчивается? В первую очередь потому что я это люблю. Мне самой нравится рисовать обнаженную натуру, и я это делаю. Все просто. Начинали мы вообще втроем. Я, Олег Вдовин, Алик Якубович. Мы с Олегом рисовали обнаженку. Потом пришел Алик ее снимать. Потом пришла моя подруга позировать, привела свою подругу, которая захотела рисовать ню. И все это со временем разрослось вот в такие масштабы».
Пользуясь случаем, напомним, что мы тоже сделали свой голый вклад в это мероприятие. Эскизы и полноценные полотна можно будет приобрести от 500 (!) до 15 тысяч рублей. Вход свободный.
Когда: 23 ноября с 17:00 до 21:00
Где: Нижполиграф (Варварская, 32)
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