Валери Зоидова: «На выбор профессии повлияло роковое обстоятельство из моей жизни»

Можно на «ты»?

Да, давай. Хорошо, что спросила. У меня возникает когнитивный диссонанс, когда кто-то без моего согласия переходит на «ты». Если вижу бизнес-предложение в таком формате, принципиально даже не читаю и ничего не отвечаю. Мне кажется, это неприлично. Не стоит разрушать дистанцию, которую мне, возможно, хотелось сохранить.

Достаточно строго. У тебя в жизни все так серьезно?

В жизни я безумно хаотичная и странная. С постоянными эмоциональными всплесками, импульсивными поступками. Но в профессиональном плане – да. Здесь все работает как часы. Транслирую это и на окружающих, порой сама себе поражаюсь. В последнее время я намеренно сдерживаю эмоции, не разрешаю себе критиковать, комментировать, испытывать недовольство от непрофессионализма людей. То есть «принимаю», что все могут функционировать так, как они считают нужным.

А сама как относишься к критике?

К непрошеной, конечно, отрицательно. Я не понимаю тех, кто пытается залезть в зону моей ответственности. Даже коллег. Важно помнить про субординацию и профессиональную этику. Каждый должен заниматься своим делом, хорошо делать свою работу и не вязнуть в компетенциях других людей. Думаю, в этом и заключается секрет успеха. По той же причине у меня нет авторитетов.