Валери Зоидова: «На выбор профессии повлияло роковое обстоятельство из моей жизни»

Она – Скорпион. И этим все сказано, для нее самой точно. Жена Горшка из «Короля и шута» и путана из «Дино», актриса Валери Зоидова еще в Нижнем Новгороде (родилась и выросла здесь!) пыталась познать природу людей, заглядывая к ним то в окна, то в души. Самостоятельно и с помощью подручных средств (например, натальной карты). И так увлеклась, что делом своей жизни выбрала профессию, в которой нужно постоянно анализировать человеческие сущности и примерять разные роли. Правда, все это лишь наше мнение... официальное – в эксклюзивном интервью.
Можно на «ты»?
Да, давай. Хорошо, что спросила. У меня возникает когнитивный диссонанс, когда кто-то без моего согласия переходит на «ты». Если вижу бизнес-предложение в таком формате, принципиально даже не читаю и ничего не отвечаю. Мне кажется, это неприлично. Не стоит разрушать дистанцию, которую мне, возможно, хотелось сохранить.
Достаточно строго. У тебя в жизни все так серьезно?
В жизни я безумно хаотичная и странная. С постоянными эмоциональными всплесками, импульсивными поступками. Но в профессиональном плане – да. Здесь все работает как часы. Транслирую это и на окружающих, порой сама себе поражаюсь. В последнее время я намеренно сдерживаю эмоции, не разрешаю себе критиковать, комментировать, испытывать недовольство от непрофессионализма людей. То есть «принимаю», что все могут функционировать так, как они считают нужным.
А сама как относишься к критике?
К непрошеной, конечно, отрицательно. Я не понимаю тех, кто пытается залезть в зону моей ответственности. Даже коллег. Важно помнить про субординацию и профессиональную этику. Каждый должен заниматься своим делом, хорошо делать свою работу и не вязнуть в компетенциях других людей. Думаю, в этом и заключается секрет успеха. По той же причине у меня нет авторитетов.
Всегда будь готов к тому, что ты обо***шься
Почему актерство?
На выбор профессии повлияло роковое обстоятельство из моей жизни. Оно переломало, перевернуло все. Я планировала быть искусствоведом, но в один момент осознала, что не подлежу восстановлению, не смогу стать нормальным человеком, нужно идти в одну из самых болезненных профессий. Что делает артист? Он развивает душу, потому что только ею работает и находит отклик у зрителей. Психика актера не может дифференцировать, где обстоятельства сценария, а где – реальной жизни. Например, когда ты хоронишь мать по сценарию, мозг искренне верит в то, что это действительно происходит с тобой. Так формируются новые нейронные связи, разрушаются нервные клетки. То есть актерство не про красоту, а про боль, истязание, преодоление. Про изнасилование себя до тех пор, пока оно не будет приносить удовольствие.
Ты уже научилась получать удовольствие?
С точки зрения техники я прошарена. И свой актерский инструмент, а это мое тело, абсолютно подчинила своей воле. Но недавно снималась в безумно сложной сцене с обстоятельствами, в которых вряд ли хоть один из нас окажется. Не могу сказать, что я не смогла ее сыграть, но была очень недовольна собой. Нервничала за три дня до смены, ждала. А когда все случилось, вышла с ощущением полного опустошения. Поняла, что чего-то во мне было недостаточно, чтобы сыграть так, как чувствовала. В итоге сцену пересняли. Во второй раз нашла другой ход, и все получилось. Для меня это стало большим уроком. Всегда будь готов к тому, что ты обо***шься. Так ты подсознательно настраиваешь себя на вариативность. То есть а что делать, если не получится?
...недавно увидела, как мой голый сосед отжимается с гантелями на балконе. И в моменте так хорошо жить стало!
Искусствоведение, актерство... Откуда, от кого это все?
От бабушки. Она – «музейный экспонат» в самом хорошем смысле, «энциклопедия». Можем бесконечно болтать обо всем, особенно об искусстве. Мы подружки! Бабушка формирует во мне женское начало. С мамой такого нет, она панк. Как героиня роуд-муви, которая гонит куда-то ночью, срывается в клуб, – абсолютная оторва!
Но, важно понимать, моя бабушка – жена офицера. И она обозревает, а не создает искусство. В ее достаточно консервативной системе координат интересоваться этой темой нормально, а быть творцом – несерьезно. Что за профессия? Поэтому даже она была против моего выбора стать актрисой, что уж говорить о родителях. Но, к счастью, я быстро сепарировалась и начала заниматься самодисциплиной.
Да-да, я читала твои истории о побегах из дома. Сильно!
Я выросла в интернациональной, мультирелигиозной семье. И в пубертат я начала особенно остро реагировать на запреты. Поэтому да, сбегала. К подругам или в заброшки. Мои любимые занятия в возрасте с 9 до 13 лет – залезть в дом постреволюционной постройки, чуть не сдохнуть там на полуразвалившейся лестнице, подраться с бомжом, украсть виниловые пластинки, шататься по городу 12 часов. Очень нравилось просто ходить и заглядывать в окна. До сих пор так делаю, когда грустно. Своего рода медитация. Мне нравится анализировать быт людей. Например, недавно увидела, как мой голый сосед отжимается с гантелями на балконе. И в моменте так хорошо жить стало!
Еще я любила сама заводить разговоры с людьми, спрашивать о чем-то личном, чтобы лучше понять человеческую природу. Кстати, это та причина, по которой я однажды заинтересовалась астрологией, эзотерикой, психологией, социологией.
Ого, и натальную карту составлять умеешь?
Да, все умею.
Круто! А помнишь, когда именно и почему заинтересовалась этими темами?
Лейтмотивом сквозь всю жизнь тянется ощущение одиночества. С самого детства чувствую себя белой вороной. Как будто я немного лишняя, немного мимо кассы, немного не в рамках нормы. Когда ты ребенок, эту самобытность особенно тяжело переживать. Сверстники начинают обижать. И, конечно, у меня была абсолютно закономерная потребность разобраться в этих людях, чтобы найти к ним подход. То есть заглядывание в окна, вопросы личного характера прохожим – все это обусловлено желанием понять, что, блин, происходит у вас в голове! О чем вы думаете, чем руководствуетесь, какие страшные мысли носите в себе, почему не любите меня?
Если бы у меня была возможность остаться, я бы осталась
Так, вернемся к профессии. Академическое театральное образование помогает тебе?
Конечно, оно сделало из меня ремесленника, что очень важно в актерской деятельности. На темпераменте можно функционировать лет до 30. После нервная система истончится и не сможет просто так инициировать эмоциональные выходы. И в хороших театральных вузах, мастерских формируют именно технологическое понимание, как работает этот механизм. То есть действительно многие вещи актер может делать технически. Это помогает сохранять энергию, которая, возможно, больше понадобится в другой сцене или другом состоянии.
В любое дело стоит погружаться с целью стать в нем лучшим. А как стать лучшим без теоретической базы? Тем более всегда интересно познать суть.
Я почему спрашиваю – ты ведь ушла из ГИТИСа после третьего курса...
Если бы у меня была возможность остаться, я бы осталась. Безумно люблю учиться, дважды становилась лучшей студенткой курса, получала грант на образование. Я действительно горела обучением – например, задавали три этюда, а я приносила десять. Но на третьем курсе ушла в съемки, как раз тогда меня утвердили в «Тетю Марту», «Короля и шута», «Пансион», «Страсти по Матвею», и в ГИТИСе поставили условие: «Если хочешь продолжать учиться, то не будешь сниматься». Я поняла, что теоретическая часть – всё, дальше только спектакли и театральные гастроли с курсом. Поэтому все, что могла получить, получила. Но, даже несмотря на это, уходила с щемящей болью в сердце.
Но, кстати, через месяц после отчисления я сходила на десять проб и во все десять проектов меня утвердили. Так что это было абсолютно верное решение.
Вау! И как ты себя ощущала тогда?
Помню, когда меня утвердили на первую главную роль, агент радовалась, хохотала. А я даже улыбнуться не смогла. Чувствовала, это шанс, и я не имею права обо***ться, подставить саму себя. Мне нужно подготовиться так, чтобы это было максимально эффективно для будущей карьеры. У меня никогда не было амбиций просто сниматься в кино, поэтому расход напряжения был страшный. Начала голодать из-за недовольства формой, работать над содержанием, судорожно перебирать различные энциклопедии, переучивать все системы. Так что «сноса бошки» не случилось. Я очень ответственно к этому отношусь. Это моя профессия. Единственное, что у меня есть.
«Здравствуйте! Режиссер Михаил Морсков встретил вашу девочку в переулке...»
А кто у тебя первый из режиссеров?
Миша Морсков. У нас с ним интересная история знакомства! Мне 17 лет, я впервые приехала в Москву, поступаю в театральный вуз, с нулевого тура сразу прохожу на третий. На безумных радостных эмоциях иду домой и не могу найти Старый Арбат. Подхожу к прохожему, прошу помочь. Он начинает объяснять, а я ничего не понимаю... Достаю бумагу, карандаш. Говорю ему: «Разворачивайтесь! Описывайте маршрут». И начинаю вырисовывать схему. В итоге мы обменялись номерами, и на следующий день его ассистент написал моей маме: «Здравствуйте! Режиссер Михаил Морсков встретил вашу девочку в переулке и очень хочет увидеть ее в своем метре». Так я получила первую роль. Это было безумно трепетно и страшно, потому что играла проститутку.
Отличный первый выход.
Ага. Съемки проходили в абсолютно сакральной атмосфере.
Понятно, что никогда не говори никогда. Но все-таки кого не станешь играть?
Не приемлю секс ради секса и сексуальность ради сексуальности.
А кого мечтаешь сыграть?
Душевнобольную! Чтобы понять систему взаимоотношений, которую ментально нездоровый человек выстраивает с окружающими. Если она еще и имеет ряд зависимостей – вообще идеально.
Интервью и текст: Анастасия Андреянова
Фото: Диана Филатова
Стиль: Ева Эйгер
Арт-директор, макияж: Юлия Анисимова
Волосы: Дарья Салина
Сет-дизайн: Наташа Скифская
Благодарим «ТНТ» Нижний Новгород за помощь в организации интервью и съемки
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