Кабаков, Булатов, Васильев, Злотников, Заславская: большая выставка классиков совриска и молодых авторов в Выксе

Избранные работы признанных мастеров современного искусства и молодых художников соседствуют и задают единую сюжетную линию в первой части проекта «Путевые заметки». Это выставочный цикл Музея истории ВМЗ (Выкса), в его организации принимают участие коллекционеры, герои и друзья «НН.Собака.ru» Ирина и Анатолий Седых и междисциплинарный куратор Моника Норс. Проект разделили на четыре смысловые части, которые будут демонстрировать зрителям в течение полутора лет. Первая часть посвящена дороге и увидеть ее можно со 2 декабря.
Цикл «Путевых заметок» — возможность для выксунцев и гостей города в течение полутора лет изучать современное искусство. Знакомиться воочию с работами выдающихся художников, чье творчество уходит с аукционов за несколько миллионов рублей и долларов (здесь Кабаков и Булатов вообще-то!).
Проект разделили на четыре части. Первая, «Путевые заметки. Дорога», будет доступна к просмотру со 2 декабря по 27 апреля 2025 года. В ней зрители увидят произведения Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Олега Васильева, Юрия Злотникова, Ивана Чуйкова, Лизы Бобковой, Леонида Тишкова, Аси Заславской, Саяна Байгалиева. А еще Егора Плотникова, Александра Виноградова, Евгения Кравцова, Эдуарда Гороховского, Никиты Макарова, Николая Касаткина, Игоря Вулоха, Анны Андреевой и других. Все работы связаны темой исследования пути через призму личных и исторических контекстов.
Куратор выставочного цикла «Путевые заметки» — Моника Норс.
Моника Норс: «Дорога — это метафора не только коллекционирования, но и жизни любого человека, полной непредсказуемых маршрутов. Мы предлагаем зрителю рассмотреть представленные произведения одновременно и как отдельные художественные высказывания, и как важные, связанные между собой этапы пути коллекционера. Собранные на выставке работы предлагают задуматься о том, в чем смысл движения вперед как такового и что значит находиться в дороге».
Важную роль в формировании экспозиции играют коллекционеры Ирина и Анатолий Седых. Большая часть работ — из их семейной коллекции, публичный показ которой пройдет впервые именно в Выксе. Так они подчеркивают связь с городом и его культурным развитием.
Ирина Седых, председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» и коллекционер: «На протяжении тридцати лет мы собираем коллекцию, всматриваясь в то, как российские художники раскрывают темы времени, памяти и самоидентичности. Для нас важно, что именно в Выксе коллекция впервые станет доступна для широкой аудитории. Этот проект дает жителям возможность познакомиться с работами ключевых фигур российского искусства, в чьих произведениях можно увидеть и переосмыслить себя. Проект будет длиться полтора года и три раза сменит экспозицию, а вокруг будет выстроена большая публичная программа».
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КОГДА: 2 декабря 2024 - 25 апреля 2025 гг
ГДЕ: г. Выкса, ул. Ленина, 5
БИЛЕТЫ ЗДЕСЬ.
Фото: предоставлены организаторами
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