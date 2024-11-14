18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Кабаков, Булатов, Васильев, Злотников, Заславская: большая выставка классиков совриска и молодых авторов в Выксе

Избранные работы признанных мастеров современного искусства и молодых художников соседствуют и задают единую сюжетную линию в первой части проекта «Путевые заметки». Это выставочный цикл Музея истории ВМЗ (Выкса), в его организации принимают участие коллекционеры, герои и друзья «НН.Собака.ru» Ирина и Анатолий Седых и междисциплинарный куратор Моника Норс. Проект разделили на четыре смысловые части, которые будут демонстрировать зрителям в течение полутора лет. Первая часть посвящена дороге и увидеть ее можно со 2 декабря.

Илья Кабаков. «Пустая картина». 1985

Илья Кабаков. «Пустая картина». 1985

Эрик Булатов. «Эскиз к картине Stop». 1988

Эрик Булатов. «Эскиз к картине Stop». 1988 

Юрий Злотников. Из серии «Сигнальная система». 1957-1962

Юрий Злотников. Из серии «Сигнальная система». 1957-1962

Леонид Тишков. «Окно неба». 2010

Леонид Тишков. «Окно неба». 2010

Николай Касаткин. Летнее окно после грозы. 1987, 2014

Николай Касаткин. Летнее окно после грозы. 1987, 2014

Игорь Вулох. «Параллели». 1975

Игорь Вулох. «Параллели». 1975

Цикл «Путевых заметок» — возможность для выксунцев и гостей города в течение полутора лет изучать современное искусство. Знакомиться воочию с работами выдающихся художников, чье творчество уходит с аукционов за несколько миллионов рублей и долларов (здесь Кабаков и Булатов вообще-то!).

Проект разделили на четыре части. Первая, «Путевые заметки. Дорога», будет доступна к просмотру со 2 декабря по 27 апреля 2025 года. В ней зрители увидят произведения Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Олега Васильева, Юрия Злотникова, Ивана Чуйкова, Лизы Бобковой, Леонида Тишкова, Аси Заславской, Саяна Байгалиева. А еще  Егора Плотникова, Александра Виноградова, Евгения Кравцова, Эдуарда Гороховского, Никиты Макарова, Николая  Касаткина, Игоря Вулоха, Анны Андреевой и других. Все работы связаны темой исследования пути через призму личных и исторических контекстов.

 

Куратор выставочного цикла «Путевые заметки» — Моника Норс.

Моника Норс: «Дорога — это метафора не только коллекционирования, но и жизни любого человека, полной непредсказуемых маршрутов. Мы предлагаем зрителю рассмотреть представленные произведения одновременно и как отдельные художественные высказывания, и как важные, связанные между собой этапы пути коллекционера. Собранные на выставке работы предлагают задуматься о том, в чем смысл движения вперед как такового и что значит находиться в дороге».

 

Дима Филиппов. Без названия из серии «Край». 2023

Дима Филиппов. Без названия из серии «Край». 2023

Ася Заславская. «Тому, кто одолеет». 2024

Ася Заславская. «Тому, кто одолеет». 2024

Александр Виноградов. «Путешествие Москва-Санкт-Петербург». 2016

Александр Виноградов. «Путешествие Москва-Санкт-Петербург». 2016 

Евгений Кравцов. «Календарь». 2012

Евгений Кравцов. «Календарь». 2012

Егор Плотников. «Снег в полях». 2023

Егор Плотников. «Снег в полях». 2023

Саян Байгалиев. На краю подоконника. 2022

Саян Байгалиев. На краю подоконника. 2022

Важную роль в формировании экспозиции играют коллекционеры Ирина и Анатолий Седых. Большая часть работ — из их семейной коллекции, публичный показ которой пройдет впервые именно в Выксе. Так они подчеркивают связь с городом и его культурным развитием.

Ирина Седых, председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» и коллекционер: «На протяжении тридцати лет мы собираем коллекцию, всматриваясь в то, как российские художники раскрывают темы времени, памяти и самоидентичности. Для нас важно, что именно в Выксе коллекция впервые станет доступна для широкой аудитории. Этот проект дает жителям возможность познакомиться с работами ключевых фигур российского искусства, в чьих произведениях можно увидеть и переосмыслить себя. Проект будет длиться полтора года и три раза сменит экспозицию, а вокруг будет выстроена большая публичная программа».

Эдуард Гороховский. Сидящие. 2001

Эдуард Гороховский. Сидящие. 2001

Иван Чуйков. «Окно XV». 1980

Иван Чуйков. «Окно XV». 1980

Олег Васильев. «The Martins 1989». 2000

Олег Васильев.  «The Martins 1989». 2000 

0+
КОГДА: 2 декабря 2024 - 25 апреля 2025 гг
ГДЕ: г. Выкса, ул. Ленина, 5
БИЛЕТЫ ЗДЕСЬ.

Фото: предоставлены организаторами

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: