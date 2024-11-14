Кабаков, Булатов, Васильев, Злотников, Заславская: большая выставка классиков совриска и молодых авторов в Выксе

Цикл «Путевых заметок» — возможность для выксунцев и гостей города в течение полутора лет изучать современное искусство. Знакомиться воочию с работами выдающихся художников, чье творчество уходит с аукционов за несколько миллионов рублей и долларов (здесь Кабаков и Булатов вообще-то!).

Проект разделили на четыре части. Первая, «Путевые заметки. Дорога», будет доступна к просмотру со 2 декабря по 27 апреля 2025 года. В ней зрители увидят произведения Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Олега Васильева, Юрия Злотникова, Ивана Чуйкова, Лизы Бобковой, Леонида Тишкова, Аси Заславской, Саяна Байгалиева. А еще Егора Плотникова, Александра Виноградова, Евгения Кравцова, Эдуарда Гороховского, Никиты Макарова, Николая Касаткина, Игоря Вулоха, Анны Андреевой и других. Все работы связаны темой исследования пути через призму личных и исторических контекстов.

Куратор выставочного цикла «Путевые заметки» — Моника Норс.

Моника Норс: «Дорога — это метафора не только коллекционирования, но и жизни любого человека, полной непредсказуемых маршрутов. Мы предлагаем зрителю рассмотреть представленные произведения одновременно и как отдельные художественные высказывания, и как важные, связанные между собой этапы пути коллекционера. Собранные на выставке работы предлагают задуматься о том, в чем смысл движения вперед как такового и что значит находиться в дороге».