18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Новая работа Синего Карандаша в Екатеринбурге всполошила местного парламентария

Надпись «Идите лесом» от анонимного художника из Нижнего Новгорода появилась на здании городского Главпочтамта рядом с Картой лесов Екатеринбурга, которую создали для фестиваля паблик-арта ЧӦ.

От организаторов фестиваля: «Эта авторская карта – результат исследования, которое Синий Карандаш провел летом и осенью этого года. Он общался с местными активистами и сообществами, занимающимися экологической повесткой. Еще одним результатом этой работы стала серия прогулок, разработанных совместно с командой Парковой тропы Екатеринбурга. Эти прогулки состоятся в ноябре и декабре и будут открыты для всех желающих»

Депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов по-своему интерпретировал работу художника: «Если загуглить "Идите лесом", то можно узнать, что это проект, который был создан в октябре 2022 года, чтобы помочь уклониться от мобилизации всем, кто сейчас считается релокантами и "испуганным патриотам". А самое забавное, что, по моему мнению, это большой привет и Роскомнадзору, который располагается в том же здании».

Больше о проектах Синего Карандаша можно узнать из материала для арт-дропа «НН.Собака.ru».

Фото: Аня Марченкова

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: