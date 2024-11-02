«Выкса» ищет художников

Уже в ближайший понедельник стартует open call арт-резиденции «Выкса», по итогам которого отберут 10 авторов. В 2025 году они будут знакомиться с моногородом и после полутора месяцев работы представят индивидуальный проект. Ждут художников со всего мира – в прошлом году заявки были не только из России, но и из Мексики, Турции, Казахстана и Иордании (всего 35 городов). Принять участие можно до 1 декабря.