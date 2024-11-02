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Искусство

«Выкса» ищет художников

Уже в ближайший понедельник стартует open call арт-резиденции «Выкса», по итогам которого отберут 10 авторов. В 2025 году они будут знакомиться с моногородом и после полутора месяцев работы представят индивидуальный проект. Ждут художников со всего мира – в прошлом году заявки были не только из России, но и из Мексики, Турции, Казахстана и Иордании (всего 35 городов). Принять участие можно до 1 декабря.

Во время работы над проектом (от 6 до 8 недель) новые резиденты будут проводить в Выксе мастер-классы и лекции, знакомя жителей с художественным процессом. Один из десяти участников будет из Нижегородской области – его выберут эксперты Арсенала.

Кирилл Гаршин, участник арт-резиденции 2021 года: «Для художника важно выезжать в резиденции, потому что они дают возможность взглянуть на свою работу под новым углом, сквозь призму местного контекста. Так возникает нестандартный подход, который обогащает личный опыт, наполняет работу новыми смыслами и идеями. Выкса и Нижегородская область — яркий пример такой среды, которая удивляет и открывается неожиданными ракурсами. Каждый раз, приезжая с общими представлениями о проекте, я вижу, как само место раскрывает замысел иначе, заставляя пересмотреть его или найти что-то новое».

По итогам резиденции художники проведут отчетную выставку (или презентацию в любой другой форме). Одну или несколько работ могут выбрать для приобретения в коллекцию Музея истории ВМЗ. Подробнее об условиях участия в проекте можно узнать здесь.  

В 2021 году арт-резиденция «Выкса» стала Институцией года по версии Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. За семь лет работы через мастерские арт-резиденции прошло более 80 художников, среди них, например, Владимир Абих (проект «Небытия броня») и Ирины Затуловская (выставка «Живая метафора или гипербола гиперболоида»).

Фото: cайт арт-резиденции и пресс-службы

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