В Terminal A пройдет барахолка почти искусства

3 ноября идем покупать эскизы, наброски, мелкую керамику и не только. В основном это, так называемый «нехудожественный материал», черновики реализованных проектов. В барахолке примут участие авторы, которые ранее выставлялись в «Терминале», и молодые художники. Главное правило – цена лота не должна превышать пяти тысяч рублей.
Можно будет приобрести работы Клуба, Kabanov.ttt, Даши Токаревой, Оли Солодовой, а также новых авторов, отобранных экспертным советом опен-кола, среди них: Оксана Глущенко, Никита Романов, Анна Соболева, Ольга Золина, Наталья Дюкова, Ангелина Тилькунова, Miussy.
Майя Ковальски, сооснователь и куратор «Терминал A»: «Мы решили провести барахолку именно сейчас, потому что обычно к концу года у художников собирается большое количество условно "не художественного" материала, после множества проектов организованных и задуманных в течение года. Но кроме того, барахолки и маркеты это прекрасная возможность предоставить авторам место внеплановой реализации своих объектов и поиска новой аудитории. А представление молодых художников является одной из важных идей "Терминала А"».
Этим летом «Терминал А» организовывал масштабный двухдневный маркет «Причал» в котором принимали участие не только нижегородские художники, но и авторы из других городов.
Майя Ковальски: «Впервые именно барахолка прошла еще в 2022 году, когда мы только переехали на Красную Слободу. В том же году мы проводили маркет "Buy". Это вообще были одни из первых мероприятий проведенных здесь. Тогда мы пригласили большое количество начинающих нижегородских художников, например, Никита Пирумова, Ваню Ксеора, Юлю Иванову, Вацу и многих других».
Когда: 3 ноября с 13:00 до 20:00
Где: ул. Красная Слобода, 9
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