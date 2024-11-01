В Terminal A пройдет барахолка почти искусства

Майя Ковальски, сооснователь и куратор «Терминал A»: «Мы решили провести барахолку именно сейчас, потому что обычно к концу года у художников собирается большое количество условно "не художественного" материала, после множества проектов организованных и задуманных в течение года. Но кроме того, барахолки и маркеты это прекрасная возможность предоставить авторам место внеплановой реализации своих объектов и поиска новой аудитории. А представление молодых художников является одной из важных идей "Терминала А"».