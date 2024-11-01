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Искусство

Новый выпуск подкаста НН.Собака.ru «По-собачьи»

Новый выпуск подкаста «По-собачьи» с культурологом, экскурсоводом Арсенала и музейным педагогом Риммой Газе.

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Диджитал-главред «НН.Собака.ru» Катерина Смирнова поговорила с культурологом, экскурсоводом Арсенала, музейным педагогом Риммой Газе и выяснила:

  • Как ходить в музеи и не чувствовать себя дураком?
  • Коллекционируют ли мерзавцы картины?
  • Правда ли, что искусство паразитирует на людях?

  • И обязательно ли выбирать: быть востребованным ремесленником при жизни или остаться нищим гением в веках?

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