АРСЕНАЛ, FUTURO, ГАЛЕРЕЯ 9Б: кто представляет Нижний Новгород на Cosmoscow

Впервые на Cosmoscow Галерея 9Б. С проектом арт-группы ПРОВМЫЗА. Они везут в столицу два специально созданных эпических фото-полотна, сопоставимых по масштабу, содержанию и изобразительной силе со средневековыми живописными произведениями.

Галерея FUTURO в этом году знакомит гостей Cosmoscow с независимой гибридной самоорганизацией и арт-группой Гоши Голицына и Марии Челоянц NONSNS. А также с художниками Сергеем Каревым и Леонидом Костиным. Но вместо демонстрации картин и скульптур они создают интеракцию, в прямом смысле погружая в искусство.

Так Леонид Костин создал кресло, которое выступает не как предмет коллекционного дизайна, а как дисфункциональное художественное произведение. Медитативный пейзаж Сергея Карева требует перевести движение извне вглубь работы. NONSNS через хромакей говорят о новом способе восприятия живописного медиума и особом способе смотреть искусство.

Один из главных героев 12-ой Международной ярмарки современного искусства — Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал). В 2024 году его признали «Музеем года» по версии фонда Cosmoscow. На стенде Арсенала представлена интерактивная инсталляция. Она посвящена библиотеке филиала, которую в ближайшем будущем ждут преобразования. В проекте принимают участие художники Сергей Бояринцев, Ваца, Лев Кайс, Егор Плотников, Катя Рыблова, Синий карандаш, Алексей Старков, Ростан Тавасиев, Катя Червонных, архитектурное бюро [MISH] studio (Елена Евстратова, Миша Маслов) и 3D-дизайнеры Александр Красильников, Ольга Михайлова, Артур Софин.